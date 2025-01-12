Татьянин день: лучшие поздравления для подруг, родных и коллег
По новому календарю, который ввела Православная церковь Украины, день Татьяны теперь отмечается не 25 января. Память Татьяны Римской в нашем государстве теперь чествуют 12 января.
В этот день пекут специальные лепешки в виде солнца, чтобы приблизить раннюю весну. И, безусловно, поздравляют всех близких женщин, носящих это красивое имя. С поздравлениями для Татьян – родных, подруг, коллег – вам поможет OBOZ.UA.
З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити і кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети
***
Сьогодні твої іменини, Тетянко!
Бажаю в душі лиш веселих пісень,
Щоб ти посміхалася кожного ранку,
Щоб був повен радощів кожен твій день!
Нехай береже тебе янголятко
Від різних невдач та лихої біди!
Бажаю здоров’я, кохання, достатку,
І щоб усі мрії здійснялись завжди!
З днем ангела, Танюша, Таня!
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.
***
З днем Тетяни, моя люба,
Від душі тебе вітаю!
Миру, злагоди і щастя,
Таня, я тобі бажаю.
Хай свята веде тихенько
До великої удачі,
Допоможе хай завжди
Вирішить усі задачі.
З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я сьогодні,
Усіх благ вам побажати
І здоров’ячка безодню.
Успіхів, достатку, ласки,
Миру, радості, добра,
Світлих днів, немов у казці,
Вірних друзів і тепла!
***
Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.
В Тетянин день тобі бажаю,
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю, що скажеш, тільки попроси
.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
***
У день Тетяни я вітаю
Тебе, панночко прекрасна,
Подарує хай Свята
Долю радісну і ясну.
Хай завжди допомагає,
Сили жити хай дає,
Біди, смуток і нещастя
Хай Тетяна відведе.
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Тетяно, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочу побажать сьогодні
В цей святковий для Ваш час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопровождалась удача, процветание и успех.
***
Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он вместе с тобой будет радоваться.
***
С Днем ангела, дорогая Таня! Пусть не только сегодня, но удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а ангел оберегает от невзгод. Пусть у тебя никогда не возникает сложных препятствий в жизни, а мечты становятся реальностью быстрее, чем ожидаешь!
Таня, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и очаровательной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.
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Моя лучшая подруга Татьяна, поздравляю тебя с твоим праздником! В этот волнующий и незабываемый для тебя день хочу пожелать тебе оставаться всегда такой же красивой, приветливой и доброй подружкой, какой ты есть. Пусть сегодня исполнятся все твои заветные мечты и пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от беды. С праздником тебя, Татьяна!
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Дорогая моя сестричка. От всей души хочу поздравить тебя с Татьяниным днем. Сегодня твой праздник, День твоего ангела. Я хочу пожелать тебе счастья, радости и отличного настроения каждый день. Пусть удача сопровождает тебя всегда, а несчастья обходят стороной. С праздником тебя!
***
Танюша, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и очаровательной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.
Дорогая моя подруга. Поздравляю тебя с Татьяниным днем. В твоем имени столько любви, нежности, добра и силы, что ты можешь покорить всех мужчин. Я хочу пожелать тебе, чтобы огромный луч счастья всегда освещал твой жизненный путь. С праздником тебя!
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Привет, сестричка! Твой брат не забыл как тебя зовут и какой сегодня день! :) Поздравляю тебя с Татьяниным днем, желаю, чтобы здоровье никогда не подводило, чтобы было всегда хорошее настроение и сбывались самые заветные мечты. С праздником, дорогая!
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Дорогая моя подружка, Таня! Поздравляю тебя с днем ангела, желаю оставаться как можно дольше такой же яркой и необычной, чтобы ты обрела свою любовь и была счастлива. Ты ведь этого стоишь!
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Дорогая Таня, я так горжусь, что у меня есть сестра с этим именем. Ведь это отличный повод отпраздновать на славу этот день вместе со мной. С праздником, огромного счастья во всех делах!
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Дорогая моя сестричка. От всей души хочу поздравить тебя с Татьяниным днем. Сегодня твой праздник, День твоего ангела. Я хочу пожелать тебе счастья, радости и отличного настроения каждый день. Пусть удача сопровождает тебя всегда, а несчастья обходят стороной. С праздником тебя!
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