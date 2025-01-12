Татьянин день: лучшие поздравления для подруг, родных и коллег

По новому календарю, который ввела Православная церковь Украины, день Татьяны теперь отмечается не 25 января. Память Татьяны Римской в нашем государстве теперь чествуют 12 января.

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В этот день пекут специальные лепешки в виде солнца, чтобы приблизить раннюю весну. И, безусловно, поздравляют всех близких женщин, носящих это красивое имя. С поздравлениями для Татьян – родных, подруг, коллег – вам поможет OBOZ.UA.

З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети

***

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!

Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснялись завжди!

З днем ангела, Танюша, Таня!

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди і щастя,

Таня, я тобі бажаю.

Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров’ячка безодню.

Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, тільки попроси

.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

***

У день Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай Свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для Ваш час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он вместе с тобой будет радоваться.

***

С Днем ангела, дорогая Таня! Пусть не только сегодня, но удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а ангел оберегает от невзгод. Пусть у тебя никогда не возникает сложных препятствий в жизни, а мечты становятся реальностью быстрее, чем ожидаешь!

Таня, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и очаровательной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.

***

Моя лучшая подруга Татьяна, поздравляю тебя с твоим праздником! В этот волнующий и незабываемый для тебя день хочу пожелать тебе оставаться всегда такой же красивой, приветливой и доброй подружкой, какой ты есть. Пусть сегодня исполнятся все твои заветные мечты и пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от беды. С праздником тебя, Татьяна!

***

Дорогая моя сестричка. От всей души хочу поздравить тебя с Татьяниным днем. Сегодня твой праздник, День твоего ангела. Я хочу пожелать тебе счастья, радости и отличного настроения каждый день. Пусть удача сопровождает тебя всегда, а несчастья обходят стороной. С праздником тебя!

***

Танюша, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и очаровательной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.

Дорогая моя подруга. Поздравляю тебя с Татьяниным днем. В твоем имени столько любви, нежности, добра и силы, что ты можешь покорить всех мужчин. Я хочу пожелать тебе, чтобы огромный луч счастья всегда освещал твой жизненный путь. С праздником тебя!

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Привет, сестричка! Твой брат не забыл как тебя зовут и какой сегодня день! :) Поздравляю тебя с Татьяниным днем, желаю, чтобы здоровье никогда не подводило, чтобы было всегда хорошее настроение и сбывались самые заветные мечты. С праздником, дорогая!

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Дорогая моя подружка, Таня! Поздравляю тебя с днем ангела, желаю оставаться как можно дольше такой же яркой и необычной, чтобы ты обрела свою любовь и была счастлива. Ты ведь этого стоишь!

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Дорогая Таня, я так горжусь, что у меня есть сестра с этим именем. Ведь это отличный повод отпраздновать на славу этот день вместе со мной. С праздником, огромного счастья во всех делах!

***

Дорогая моя сестричка. От всей души хочу поздравить тебя с Татьяниным днем. Сегодня твой праздник, День твоего ангела. Я хочу пожелать тебе счастья, радости и отличного настроения каждый день. Пусть удача сопровождает тебя всегда, а несчастья обходят стороной. С праздником тебя!

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