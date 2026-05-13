'Такие мероприятия очень нужны': певец Хас провел встречу с участниками 'Блогер Кэмпа' Фонда Рината Ахметова

Украинский хип-хоп исполнитель и телеведущий Хас провел день с участниками весенней смены "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова. Артист приехал поддержать детей, которые пострадали от войны и были возвращены из оккупации. Сейчас в Кэмпе они отдыхают, оздоравливаются и психологически восстанавливаются.

"Такие мероприятия очень нужны, особенно – в период полномасштабного вторжения. Мы должны больше всего думать о подрастающем поколении, об их будущем, эмоциональном, психологическом и физическом состоянии", – подчеркнул певец.

Вместе с кемперами Хас провел вдохновенный день и мотивационную встречу, во время которой поделился историей своего творческого пути и рассказал, как пять раз пытался пройти кастинг на "Фабрику звезд". Певец акцентировал внимание на том, как важно не бояться развивать свои сильные стороны и работать над собой даже после неудач.

Отдельной темой разговора стал буллинг. Певец откровенно рассказал детям о собственном опыте и объяснил, почему важно вовремя говорить об этой проблеме.

"Буллинг – это, к сожалению, вечный вопрос. Но в наших руках минимизировать этот процесс. В моей жизни буллинга было предостаточно. Он повлиял на меня, на формирование меня, как личности. Рассказывать о буллинге очень важно, потому что в этом окружении может быть тот человек, который буллит, и тот человек, которого буллят", – объяснил Хас.

Дети внимательно слушали артиста и активно задавали вопросы – интересовались творчеством Хаса, о его источниках вдохновения, планах на будущее и видении себя через 10 лет. Общение получилось живым и откровенным.

"Инициатива Фонда Рината Ахметова – это на сегодня самое крутое, что я видел для детей и подростков. Это вау! Дети показывают все, как есть, и свои настоящие эмоции. Когда ты находишься среди детей, которые счастливы, которые кайфуют, которые не стесняются задавать свои вопросы, не стесняются достать телефон и снять тот влог, в конце концов – мне это очень нравится. Спасибо всем причастным, кто делает это для детей", – отметил певец.

В завершение встречи Хас подарил кемперам драйвовое выступление, исполнил самые известные хиты.

"Блогер Кемп" – это активность, которая мотивирует украинскую молодежь двигаться вперед, овладевая навыками блогерства при поддержке опытных наставников.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили около 6 миллионов детей Украины.