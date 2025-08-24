Сытный белковый перекус, который не навредит фигуре: из чего приготовить

Сыр на тосте – это основное блюдо, идеальное для легкой закуски, полуночного застолья или вместо ужина.

Однако диетолог Эмили под ником @emthenutritionist рассказала в своем TikTok, что вместо обычного твердого сыра на тост можно добавить кисломолочный. Это сделает его более вкусным и полезным.

Она соединила сыр с луком и зеленым перцем чили, чтобы придать блюду согревающую остроту. Эмили продолжила: "Если вы любите сыр на тостах, вы точно будете в восторге от этого. И даже если вы не любите сыр, я все же призываю вас попробовать".

"Если вам нужна быстрая идея для здорового тоста с высоким содержанием белка, попробуйте эти тосты с чили и сыром. Вдохновленные очень популярной индийской уличной едой. Вызывают привыкание и являются лучшим быстрым завтраком, обедом или даже перекусом", – подписала она свой рецепт.

Если вы сторонник здорового питания, хороший способ увеличить потребление белка – это заменить обычный сыр в этих тостах на кисломолочный, который богат белком и кальцием, последний из которых полезен для здоровья костей. Каждая порция содержит 232 калории и 18 граммов белка.

Ингредиенты

1 ломтик хлеба

2 ст. л. творога (цельного или низкокалорийного)

25 г тертого выдержанного чеддера

1/4 небольшой красной луковицы, мелко нарезанной

1/4 зеленого перца, нарезанного кубиками

1 ст. л. свежей измельченной кинзы (или используйте петрушку)

1/2 чайной ложки измельченного свежего зеленого перца чили.

Метод приготовления

Смешайте творог с чеддером, луком, перцем, кориандром, чили и приправьте щепоткой черного перца и соли.

Выложите сверху на хлеб на ваш выбор. Жарьте при температуре 200℃ с вентилятором в течение 8-10 минут или выпекайте в духовке при температуре 200℃ с вентилятором в течение 10-12 минут.

