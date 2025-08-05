Сытная кабачковая запеканка с курицей: готовится элементарно
Курица и кабачки – отличное сочетание для того, чтобы приготовить сытную запеканку для всей семьи. Для такого блюда вам понадобится минимум времени, а также она достаточно бюджетная. В конце обязательно добавьте много сыра для золотистой корочки.
Идея приготовления сытной запеканки из кабачков и курицы опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.
Ингредиенты
- 1 большой кабачок
- 1 куриное филе
- горсть томатов черри
- 2-3 ст.л. консервированной кукурузы
- 2 яйца
- 200 мл сливок 20 %
- любимые специи (соль, перец, итальянские травы)
- моцарелла или твердый сыр
- панировочные сухари (1-2 ст.л.)
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезать кольцами.
2. Выложить на дно формы и слегка присыпать панировочными сухарями по желанию.
3. Взбить яйца со сливками и специями – это будет заливка.
4. Куриное филе нарезать.
5. Добавить в заливку и перемешать.
6. Выложить курицу поверх кабачков.
7. Добавить кукурузу и помидоры черри.
8. Присыпать все сыром.
9. Запекать при температуре 180 градусов 40 минут.
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