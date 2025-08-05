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Сытная кабачковая запеканка с курицей: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Новости. Общество
1 минута
831
Сытная кабачковая запеканка с курицей: готовится элементарно

Курица и кабачки – отличное сочетание для того, чтобы приготовить сытную запеканку для всей семьи. Для такого блюда вам понадобится минимум времени, а также она достаточно бюджетная. В конце обязательно добавьте много сыра для золотистой корочки.

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Идея приготовления сытной запеканки из кабачков и курицы опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Сытная кабачковая запеканка с курицей: готовится элементарно

Ингредиенты

  • 1 большой кабачок
  • 1 куриное филе
  • горсть томатов черри
  • 2-3 ст.л. консервированной кукурузы
  • 2 яйца
  • 200 мл сливок 20 %
  • любимые специи (соль, перец, итальянские травы)
  • моцарелла или твердый сыр
  • панировочные сухари (1-2 ст.л.)
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

Сытная кабачковая запеканка с курицей: готовится элементарно

1. Кабачок нарезать кольцами.

2. Выложить на дно формы и слегка присыпать панировочными сухарями по желанию.

3. Взбить яйца со сливками и специями – это будет заливка.

Сытная кабачковая запеканка с курицей: готовится элементарно

4. Куриное филе нарезать.

5. Добавить в заливку и перемешать.

6. Выложить курицу поверх кабачков.

Сытная кабачковая запеканка с курицей: готовится элементарно

7. Добавить кукурузу и помидоры черри.

8. Присыпать все сыром.

9. Запекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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