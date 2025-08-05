Сытная кабачковая запеканка с курицей: готовится элементарно

Курица и кабачки – отличное сочетание для того, чтобы приготовить сытную запеканку для всей семьи. Для такого блюда вам понадобится минимум времени, а также она достаточно бюджетная. В конце обязательно добавьте много сыра для золотистой корочки.

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Идея приготовления сытной запеканки из кабачков и курицы опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты

1 большой кабачок

1 куриное филе

горсть томатов черри

2-3 ст.л. консервированной кукурузы

2 яйца

200 мл сливок 20 %

любимые специи (соль, перец, итальянские травы)

моцарелла или твердый сыр

панировочные сухари (1-2 ст.л.)

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезать кольцами.

2. Выложить на дно формы и слегка присыпать панировочными сухарями по желанию.

3. Взбить яйца со сливками и специями – это будет заливка.

4. Куриное филе нарезать.

5. Добавить в заливку и перемешать.

6. Выложить курицу поверх кабачков.

7. Добавить кукурузу и помидоры черри.

8. Присыпать все сыром.

9. Запекать при температуре 180 градусов 40 минут.

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