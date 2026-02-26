УкраїнськаУКР
"Сын может ходить – это чудо": Екатерина из Николаева рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Врачи говорили Екатерине, что ее ребенок никогда не сможет ходить. Ее сын родился преждевременно в Николаеве, весил чуть больше килограмма, имел диагноз ДЦП. Но произошло чудо: благодаря поддержке неравнодушных, ФК "Шахтер" и Фонда Рината Ахметова 10-летний Кирилл сделал свои первые шаги. Своей историей женщина поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Жизнь разделилась на "до" и "после". ДЦП – это диагноз, который у каждого проявляется по-разному. Для себя я решила: буду делать все, чтобы его вылечить", – рассказывает женщина.

С тех пор начались годы больниц и реабилитаций. Родители искали различные методики, чтобы помочь сыну встать на ноги. Но приобретенному прогрессу помешала полномасштабная война: из-за обстрелов не было возможности заниматься с физиотерапевтом. Стресс и прерванное лечение очень ухудшили состояние Кирилла.

"Я видела, что спинка каменеет, он не может выровнять колени. Добавился страх, что болезнь прогрессирует. Мы приняли решение уехать", – вспоминает Екатерина.

В Польше семью постигло еще одно испытание – жесткий буллинг. Местные педагоги были против обучения Кирилла в обычной школе. Мальчика унижали при всем классе. Не выдержав давления, Екатерина забрала сына из школы и вернулась в Украину.

Дома родителям удалось собрать средства на сложную и рискованную операцию на спинном мозге в США. Часть средств на лечение и реабилитацию помог покрыть ФК "Шахтер". Впоследствии поддержку начал оказывать и Фонд Рината Ахметова. Кириллу оплатили ортезы для ног и курс реабилитации в польской клинике.

"Ринату Ахметову мы очень благодарны. Когда мы получили эти ортезы, ребенок научился в них стоять. Я такая счастливая, ведь мы ждали этого столько лет", – говорит Екатерина.

Недавно у Кирилла обнаружили частичную атрофию зрительных нервов. Родители снова ищут клиники и специалистов, но теперь точно знают: никогда нельзя сдаваться.

"Я бы хотела всем мамам таких деток сказать, чтобы они не теряли надежды, верили. Потому что может произойти такое же чудо, как произошло у нас", – рассказывает женщина.

Смотрите историю Екатерины и ее сына Кирилла по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

