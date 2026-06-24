Свисток, фонарик и не только: спасатели составили список вещей, которые могут пригодиться во время российских обстрелов. Видео

Во время российских обстрелов даже простые предметы могут стать критически важными. Особенно в этом плане важны фонарик и свисток, которые могут значительно помочь спасателям.

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Об этом рассказал старший лейтенант ГУ ГСЧС в Киевской области Владимир Савостьянов. Его слова приводит пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Какие вещи помогут спастись под завалами

По словам спасателя, если во время обстрела человека заблокировало, но при этом он может дышать, а жизненно важные органы остались целыми, то для того, чтобы его услышали спасатели во время спасательных работ, крайне необходим свисток.

"Если человек будет долго кричать, то очень быстро устанет. Свисток в этом плане сэкономит силы, а мы уже будем знать, что там есть люди", – говорит он.

Кроме того, громкий звук помогает поисковым собакам быстрее определить сектор, где искать людей.

Савостьянов также добавил, что в ночное время очень пригодится фонарик, чтобы подавать световой сигнал спасателям.

В то же время подчеркивается, что под завалами ни в коем случае нельзя использовать спички или зажигалки из-за высокого риска утечки газа и взрыва.

Напомним, ранее начальник части специальных спасательных работ ГСЧС Артур Моркотенко рассказывал, что во время воздушной тревоги наиболее эффективно от российских ракетных и дронных атак защищают укрытия. Ванная комната или другое помещение с"правилом двух стен" не всегда подходят.

"Ванная комната не является безопасным местом. Можно оказаться в ловушке, и человек просто не сможет выбраться. Правило двух стен работает, но не всегда. И обязательно держите телефон рядом с собой, если вы все же окажетесь под завалами, чтобы можно было набрать короткий номер службы спасения 101", – заявил Моркотенко.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины подготовили для населения специальнуюпамятку, которая поможет гражданам правильно действовать во время обстрелов. Важно всем ознакомиться с этой простой инструкцией –"пусть эти советы никогда не понадобятся, но нужно, чтобы они всегда были под рукой", считают в МВД Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, если вы оказались на улице или в машине во время обстрела, важно немедленно принять меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность близких. Для этого существуют полезные советы, как вести себя в такой ситуации.

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