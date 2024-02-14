'Свежая, но не слишком холодная': синоптик рассказала, какой погоды ждать в четверг в Украине. Карта

В четверг, 15 февраля, в Украине не ожидается "яростных минусов". Будет достаточно свежо, но не слишком холодно.

Об этом сообщила украинская синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее прогнозам, практически по всей территории страны будут "плюсы".

"В Украине 15 февраля ожидается свежая, но не слишком холодная погода с дневной температурой воздуха +2...+7 градусов, на юге +6...+11 градусов", – сообщила Диденко.

Временами пройдут осадки. Так, в центральных областях, местами в северных и южных будет идти небольшой дождь.

"При понижении температуры воздуха вечером возможен мокрый снег", –отметила синоптик.

На западе и востоке страны осадков не ожидается.

Ветер будет преобладать восточного направления, умеренный. Только в восточных областях и на юге возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 15 февраля местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток будет почти одинаковой. Так, ночью столбики термометров будут показывать +1…+3. Днем они почти не рухнут и покажут +2...+4 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики на этой неделе прогнозируют сильные колебания температуры воздуха, туманы и дожди. А уже ближе к выходным по всей территории Украины ожидаются снег и резкое похолодание до -10.

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