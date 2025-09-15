УкраїнськаУКР
Суши-салат за 1 минуту из бюджетных продуктов: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
741
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный салат-закуску, лучшей основой будут овощи, а именно – свежие огурцы, а также крабовые палочки, которые отлично сочетаются со всеми продуктами. 

Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-суши из крабовых палочек, с соусом шрирача, и авокадо.

Что приготовить из крабовых палочек

Ингредиенты: 

  • Снежный краб
  • Огурец
  • Авокадо
  • Крем-сыр
  • Шрирача
  • Унаги
  • Норри

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонко огурцы, крабовые палочки можно порвать руками. Авокадо произвольно. 

Приготовления салата

2. Добавьте 2 соуса и крем-сыр, перемешайте и можно подавать, еще вкуснее будет с норри. 

Готовый салат

