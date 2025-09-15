Суши-салат за 1 минуту из бюджетных продуктов: рецепт блюда для праздничного стола

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный салат-закуску, лучшей основой будут овощи, а именно – свежие огурцы, а также крабовые палочки, которые отлично сочетаются со всеми продуктами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-суши из крабовых палочек, с соусом шрирача, и авокадо.

Ингредиенты:

Снежный краб

Огурец

Авокадо

Крем-сыр

Шрирача

Унаги

Норри

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонко огурцы, крабовые палочки можно порвать руками. Авокадо произвольно.

2. Добавьте 2 соуса и крем-сыр, перемешайте и можно подавать, еще вкуснее будет с норри.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: