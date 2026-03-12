'Строим крепкие отношения с ребенком': Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг

Приглашаем родителей-воспитателей ДДСТ, родителей, усыновителей, приемных родителей, опекунов и патронатных воспитателей присоединиться к онлайн-мероприятию "Теплые встречи", организованного Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – нет!".

Тема: "Привязанность. Строим крепкие отношения с ребенком"

Дата и время проведения: 26 марта 2026 года (четверг), 14:00-16:00

Спикер: Анна Бурик, методист, тренер Киевского городского центра социальных служб

Формат: онлайн на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова по ссылке.

Регистрация по ссылке.

На вебинаре участники обсудят эффективные методы формирования безопасной привязанности между взрослыми и детьми, узнают, почему привязанность является основой доверия и эмоциональной стабильности ребенка. Спикер расскажет, как строить теплые и поддерживающие отношения, как реагировать на сложное поведение детей и что помогает укреплять чувство безопасности в семье.

Вопросы, которые будут рассматриваться во время мероприятия:

– что такое привязанность;

– почему привязанность так важна для развития ребенка и построения крепких и гармоничных отношений с ним;

– причины, по которым у ребенка может нарушаться процесс формирования привязанности;

– пути помощи и взаимодействия с ребенком, который имеет нарушенную привязанность;

– практические советы для родителей, приемных родителей и усыновителей по формированию надежной привязанности с ребенком.

Участники получат полезную информацию и практические советы от квалифицированного специалиста.

Фонд Рината Ахметова более 20 лет работает над тем, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.

Следите за новостями по ссылке.