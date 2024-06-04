Страна 'стабильности' и 'светлого будущего': почему украинцы мечтали вырваться из 'счастливого' СССР

До сих пор иногда можно услышать тезисы о том, как хорошо жилось в СССР. Люди вспоминают о так называемой стабильности, дешевых продуктах, словом, типичных советских мифах.

Однако большинство украинцев еще во времена существования союза видели жесткую реальность, скрывающуюся за идеализированной картинкой, поэтому и мечтали когда-то покинуть СССР. Детальнее о причинах такого желания рассказало издание Радио Свобода.

Советский Союз всегда пытался создать образ идеального государства, где каждый гражданин имел доступ ко всем благам, бесплатному образованию, медицине и жилью. Пропаганда постоянно подчеркивала достижение социалистического строя, где каждый имел равные возможности и права, однако на самом деле это все было только на словах.

Украинцы, как и другие народы СССР, часто сталкивались с реалиями, противоречащими официальной пропаганде. Дефицит товаров, цензура, репрессии, отсутствие свободы слова и передвижения, национальное неравенство и т.д. Все это создавало чувство ограниченности и безысходности.

Все лучше всего в Москву

Миф о советской жизни в изобилии был более-менее похож на правду только в местах централизации верхушки власти. Именно в Москве можно было найти продукты, о которых в глубинках могли только мечтать и даже импортную одежду. Конечно, для того чтобы ее купить нужно было отстоять большую очередь, но она хотя бы была.

Не редко отправляемые в командировку граждане или те, кто смог нелегально отпроситься с работы на несколько дней, ездили в Москву с огромными сумками, чтобы набрать дефицитных товаров себе и своей семье.

Киев

Несмотря на то, что Киев – это прекрасное место, столица, отношение к нему было совсем не таким, как к Москве. В 1979 году, с началом вторжения советской армии в Афганистан из Киева вообще сняли 1 категорию снабжения. После этого о мандаринах, финиках и т.п. можно было только мечтать. А в украинских глубинках трудно было дождаться даже хлеба, не говоря уже о дефицитных товарах.

Если вспомнить еще и о тотальных взятках в сфере медицины, без которых никто тебя лечить не захочет, сверхурочную рабочую неделю, полный субботников и комсомольских собраний, Голодомор и т.д., то ответ на вопрос о том, почему люди мечтали вырваться из коммунистического "рая", становится очевидным.

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