Страна 404 без украинцев нежизнеспособна. Ее украинцы и создали: сначала украинские князья и бояре Московию, а затем украинские философы, религиозные деятели и казацкая старшина – Российскую империю. Список по фамилиям Скоропадского, Прокоповича, Разумовского, Яворского, Безбородько, Лопатинского, Лизогуба, можно удлинять до бесконечности.

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Українські генерали, адмірали, офіцери та солдати були основою імперської, а потім радянської армії. Милорадович, Гудович, Нахімов, Кішка, Паскевич, Демченко і знову до безкінечності. Загалом до 25% російського генералітету царських часів були українцями за походженням. В СРСР - Апанасенко, Малиновський, Тимошенко, Черняховський, Єрьоменко і далі, далі, далі...

Так само, як без українських вчених та винахідників не було б ніякої імперської та радянської науки і техніки: Корольов, Бондаренко (Катерина), Люлька, Григорович, Остроградський, Венадський, Аркас, Костомаров, Писаржевський, Бобонич, Патон, Амосов і далі за нескінченним списком.

А культура? Крушельницька, Рєпін, Солов`яненко, Гоголь, Чехов, Малевич, Кандинський, Чайковський, Стравинський, Ніжинська, Вірський, Ахматова, Мишуга, Гіляровський, Достоєвський, Шульженко, Козловський, Бортнянський, нарешті "засновник російського хорового концерту" Максим Березовський, крайній у цьому переліку, але лише тому, що перераховувати можна до ранку.

Усі вони не просто будували та розвивали московську імперію. Українці разом з іншими іноземцями як люди, виховані поза традиційною московитською рабською психологією, вносили у імперське середовище свій подих вольності , без якого неможлива творчість.

І от тепер там їм доведеться якось жити без українців. Звісно, там вони ще є, але якість вже не та. Бо, знаєте, зросійщення це не лише мова та косоворотка, але й ота психологія...

Тому у цієї імперії попереду деградація, гниття й розпад. От побачите. Українці її створили - українці її й поховають.