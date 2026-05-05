Стоит ли подкармливать растения яичной скорлупой: комментарии экспертов

Яичную скорлупу можно использовать для подкормки комнатных растений, но есть определенные нюансы. В комнатных условиях скорлупа разлагается слишком медленно, поэтому не дает растениям быстрого и заметного питания, а при неправильном использовании может даже способствовать появлению плесени или вредителей.

Эксперты объяснили, почему яичная скорлупа не должна быть главным способом подкормки. Также они дали советы, как можно использовать это средство без вреда.

Стоит ли использовать яичную скорлупу для комнатных растений

Как объясняет эксперт по комнатным растениям и генеральный директор Planterra Interior Landscaping Шейн Плиска, вазоны в помещении растут в искусственной среде, отличающейся от естественной. В ней нет дождя, достаточного количества солнца, активных микроорганизмов и разнообразной экосистемы, которая могла бы быстро расщепить скорлупу до питательных веществ, доступных для растений.

Разложение яичной скорлупы в комнатных условиях происходит слишком медленно, чтобы она могла стать действительно значимым удобрением.

Какая польза от яичной скорлупы

Несмотря на это, яичная скорлупа не является полностью бесполезной. Она содержит много кальция, а это важный элемент для здоровья растений, объясняет садовод и соучредитель Daily Elements Джонатан Уикли.

Кроме того, скорлупа может улучшать структуру почвы: способствовать лучшему дренажу, аэрации и уменьшению кислотности. Для растений в открытом грунте она иногда имеет еще одну функцию. Некоторые садоводы используют скорлупу как физический барьер на поверхности земли, чтобы отпугивать мягкотелых вредителей, в частности слизней и улиток.

Однако в случае с комнатными растениями эти преимущества ограничены. Скорлупа может быть лишь мягкой добавкой, а не полноценным источником питания.

Какие недостатки имеет этот метод

Главная проблема в том, что яичная скорлупа не дает комнатным растениям быстрого результата. Как отмечает эксперт по комнатным растениям, основательница и генеральный директор All About Planties Розалин Ортега, скорлупа не заменяет сбалансированное удобрение.

Более того, при неправильном использовании она может создать дополнительные проблемы. Если кусочки скорлупы остаются влажными на поверхности почвы, это может способствовать появлению плесени. Также скорлупа способна привлекать вредителей, если ее предварительно не промыть и хорошо не высушить.

Поэтому эксперты не советуют просто бросать скорлупу в горшок после приготовления пищи. Без правильной подготовки такой способ может принести больше хлопот, чем пользы.

Как правильно использовать яичную скорлупу

Если вы все же хотите попробовать этот метод, скорлупу нужно сначала подготовить. Ее следует тщательно очистить, промыть и полностью высушить.

Джонатан Уикли советует дополнительно прогреть скорлупу в духовке при низкой температуре примерно 20 минут. Это поможет ее стерилизовать.

После этого скорлупу нужно смолоть или измельчить до очень мелкого порошка. Розалин Ортега советует добавлять лишь небольшое количество такого порошка к почвенной смеси.

Еще один вариант – сделать настой, или так называемый "чай" из яичной скорлупы. Для этого чистую измельченную скорлупу замачивают в воде на 24–48 часов, а затем используют эту воду во время следующего полива. Количество должно быть небольшим, а сам настой стоит воспринимать только как легкую дополнительную подкормку.

Для каких растений подходит яичная скорлупа

Использовать яичную скорлупу стоит лишь для тех растений, которые хорошо чувствуют себя в нейтральной или щелочной почве. Дело в том, что скорлупа может повышать pH почвенной смеси.

В частности, лучше не использовать яичную скорлупу для таких популярных комнатных растений, как африканские фиалки, папоротники и бегонии.

