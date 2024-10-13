На десятом году войны с Россией, которая длится уже не одно столетие, давайте вспомним события, произошедшие сто лет назад.

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События, имеющие прямое отношение к сегодняшней войне.

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Так от, фактично сто років тому 12 жовтня 1920 року Українська держава Директорія зазнала остаточної поразки у визвольних змаганнях з Росією.

І крапку в цій боротьбі поставила – Польща, яка зрадила своїх українських союзників.

Тоді, у 1920 році у Ризі РСФРР та контрольований ними маріонеточний "український уряд" з одного боку та Польща з другого підписали договір про перемир'я і мир.

У результаті підписання – Українська Держава очолювана Петлюрою була розірвана між Польщою та більшовицькою Росією.

На її території утворилась маріонеточне сателітне утворення.

А от Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Полісся і Підляшшя залишалися за Польщею.

Вже за рік після підписання цієї угоди більшовики змінили правила гри і остаточно позбавили громадян України будь-яких прав.

12 жовтня 1921 року політбюро ЦК КП(б)У поширило на територію УСРР всі постанови ЦК РКП(б) про розстріли противників режиму.

Що стосується Польщі то фактично через 19 років (17 вересня 1939 року) – її окупувала Росія.

Як завжди після окупації росіяни вчинили масовий терор серед мирного населення.

До речі від терору впершу чергу постраждали польські військові, які зрадили своїх союзників – українських солдат армії Директорії.

Катинь…

Від цього слова у багатьох поляків ідуть мурашки по шкірі…

Там вбили понад 20 тис. польських військових.

А скільки вбито цивільних – то й не порахувати.

Що власне черговий раз довело істину, що з росіянами не можна домовлятися про Мир.

Наразі у нас точиться нова війна з росіянами. І цього разу Польща виступає нашим союзником.

Дуже специфічний, але який вже є.

Польща, країни Балтії, Британія думаю гарно засвоїли цей урок і зробили висновки.

Іншого варіанту успішно протистояти Росії ніж обєднання України, Польщі, країни Балтії – не має.