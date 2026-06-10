Стейк будет вкуснее, если посыпать его одним простым ингредиентом: в чем секрет

Профессиональный шеф-повар раскрыл свою технику приготовления стейков ресторанного качества дома.

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Его видеоуроки на YouTube, демонстрирующие этот метод, имеют более двух миллионов просмотров. Кулинарный инструктор Фрэнк Прото в своем вирусном видео показывает, как превратить "унылое, серое, вялое" мясо в идеально приготовленный стейк.

Он настаивает, что "терпение – это ключ к успеху", и отмечает правильную приправку как один из двух важнейших секретов.

Шеф-повар настойчиво советует не использовать поваренную соль, называя ее "ужасной" и "слишком соленой". Вместо этого он рекомендует кошерную соль, которую можно найти в магазинах ремесленных продуктов или приобрести онлайн.

Техника Прото предусматривает приправление с высоты для обеспечения равномерного распределения. Он сказал зрителям: "Когда я приправляю выше, я получаю лучшее распределение перца".

Шеф-повар выступает за минималистичный подход, используя только соль и легкий перец. Он объяснил: "Я склонен быть минималистом, когда дело доходит до приправления моего стейка... Я потратил деньги на стейк, я хочу попробовать мясо".

Зрители высоко оценили этот совет, а один из них прокомментировал: "Это лучшее учебное пособие по приготовлению стейков! Спасибо!" Другой сказал, что эта техника "превзошла все, что мы делали раньше".

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