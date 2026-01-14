Старые души: люди, рожденные в эти месяцы, могли пережить реинкарнацию

Реинкарнация предполагает, что души переживают несколько жизней для духовного роста или выполнения каких-то высших задач.

Считается, что люди, рожденные в марте, июне, октябре и декабре, уже были здесь раньше, и их души особенно связаны с прошлыми жизнями. Энергии каждого месяца влияют на то, почему и как эти души перевоплощаются, и на их духовное путешествие, пишет OBOZ.UA.

Март

Старые души рождаются в марте. Энергия Рыб дарит вам потустороннюю интуицию и эмпатию, происходящие от многих прожитых жизней. Вы даже можете увидеть проблески того, кем вы когда-то были или что вы делали в другой жизни, в своих снах. Духовные знаки и послания будут приходить к вам в течение этой жизни, чтобы помочь вам понять, как интегрировать все жизни, которые вы проживаете. Между тем энергия Овна помогает вам сосредоточиться на главной цели: вашей духовной миссии. Ориентация на действия и решительность позволяют вам быстро двигаться к достижению ваших целей.

Июнь

Ваша душа резонирует с игривыми Близнецами и ностальгическим Раком. Энергия Близнецов побуждает вас возвращаться снова и снова. Разные жизни имеют разные уроки и вызовы, что вас и соблазняет. Есть что-то захватывающее в перспективе жить рыцарем в Средневековье или хипстером в шестидесятых. Хотя это и увлекательно, энергия Рака призывает к размышлениям. Глубоко внутри вы знаете, что пребывание здесь - это больше, чем просто веселье. Ваша душа помнит глубину каждой прожитой вами жизни. Именно это в конечном итоге побуждает к перевоплощению, потому что вы хотите пережить свои прошлые жизни и восстановить связь со своим прежним "я".

Октябрь

Возможно, вы всегда знали, что вам суждено переродиться, учитывая, что ваш октябрьский день рождения совпадает с нерешительными Весами и кармическим Скорпионом. С момента вашего рождения вы знали, что уже были здесь раньше. Это могло быть подтверждено, когда взрослые комментировали, насколько зрелыми вы были для своего возраста в течение детства. Несмотря на шарм и грацию Весов, мощная сложность Скорпиона дает вам бесспорную старую душу. Это означает, что вы носите глубокую духовную мудрость, которая превышает ваш естественный возраст.

Декабрь

Ваша душа еще не закончила перевоплощаться. Быть декабрьским ребенком означает, что вы воплощаете авантюрный дух Стрельца и послушную природу Козерога . Вы знаете, что уже были здесь много раз раньше, поскольку Стрелец в вас не может устоять перед новым духовным путешествием. Каждая прошлая жизнь была полна волнений, путешествий и духовно утверждающих уроков. Однако Козерог в вас также имел дело с совершенно безумными традициями, ограничениями и авторитетными фигурами. Ваша душа, возможно, перевоплощалась только для того, чтобы сломать шаблон в каждой жизни.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

