Станет 'свежее': синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине. Карта

В пятницу, 3 мая, в Украине ожидается похолодание, которое продолжится и после Пасхи. В восточных, северных и местами в центральных областях днем температура воздуха упадет до +16...+19 градусов, на юге и западе сохранится теплая погода с температурой +20...+25 градусов.

Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее данным, дожди в Украине 3 мая маловероятны.

В Киеве без осадков, днем около +19.

В субботу, 4 мая, в Украине будет сухой и свежий приятный воздух, +15...+20 градусов, прогнозирует синоптик.

На Пасху ночью без осадков, +5...+10 градусов, а на востоке +2...+5 градусов.

Днем 5 мая потеплеет до +18...+24 градусов, на западе и севере местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины без осадков.

По совам Натальи Диденко, после 7 мая в большинстве областей будет преобладать свежая погода с температурой воздуха +12...+18 градусов.

"Получается, что из ближайшей перспективы сегодня (2 мая, Чистый четверг. – Ред.) – самый теплый день. Для мытья окон подходит идеально", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики предупредили о пожарной угрозе на Киевщине. Погода будет способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения огня в экосистемах.

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