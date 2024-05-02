Чистый четверг: что делают в этот праздник. Все традиции и приметы
Последний четверг перед Пасхой в народе называют Чистой, и в этом году он приходится на 2 мая. Говорят, вода в этот день приобретает целебные свойства, поэтому стоит успеть искупаться на рассвете. Верующие начинают печь паски и готовить пасхальные корзины.
Чистый четверг – последний день перед праздником, когда можно убирать дома и во дворе. Страстная пятница открывает скорбный период в канун Пасхи. Что можно делать в Чистый четверг – читайте в материале OBOZ.UA.
Что такое "четверговая соль"
Четверговую соль готовят в ночь с Великой среды на Чистый четверг. Издавна считали, что соль будет служить оберегом семье на весь следующий год.
Наши предки высушивали соль в печи, а после, освятив в церкви, хранили возле икон. Говорят, что этот оберег способен защитить от болезней. С научной точки зрения характерный чёрный цвет соли объясняется цепью химических реакций.
Можно приготовить соль с травами. Необходимые ингредиенты:
- соль;
- черный хлеб;
- розмарин;
- мята;
- душица;
- мелисса.
Хлеб нарезают на куски и перемешивают мякоть с водой. Теперь пора добавить соль и перетертые травы. Следует выпекать смесь в духовке, пока соль не почернеет. После охлаждения ее просеивают и насыпают в специальные мешочки. Освящать соль стоит на Пасху вместе с другими продуктами.
Традиции купания
Согласно библейским преданиям, в Великий четверг на вечерней молитве Христос сообщил своим ученикам, вскоре кто-то из них его предаст. В Чистый четверг состоялся Тайная вечеря, во время которой Иисус омыл ноги апостолам, показывая, что любовь – в жертвенности и служении.
Отсюда и происходит традиция омываться прохладной водой на рассвете. Омываться нужно, читая молитву с обращениями к Божией Матери и Иисусу Христу, а также к своему ангелу-хранителю.
Чистый четверг связан с очищением души и тела. Купаться лучше стоя – вода должна стекать по всему телу, при этом можно представлять, что течет не жидкость, а чистый свет.
Четверговые уборки
Пасха – светлый праздник, который следует встречать в чистом доме.
В Чистый четверг нужно провести генеральную уборку: помыть полы, двери и окна. Говорят, если не убрать в этот день – семья будет весь год жить в ссорах. Также стоит выбросить хлам, старые и поврежденные вещи.
Хозяйки традиционно начинают выпекать паски и готовить блюда к праздничному столу.
Народные приметы
По поверьям, если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то год будет неудачным. А если во время уборки нашлись давно забытые вещи – то это к счастью.
Солнечная теплая погода на Чистый четверг – значит, скоро наступит настоящая летняя жара.
А если на Чистый четверг идет дождь – осадки будут вплоть до лета.
Говорят, что в Чистый четверг нельзя давать и брать в долг, потому что вместе с деньгами уйдет и достаток из дома.
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