Чистый четверг: что делают в этот праздник. Все традиции и приметы

Последний четверг перед Пасхой в народе называют Чистой, и в этом году он приходится на 2 мая. Говорят, вода в этот день приобретает целебные свойства, поэтому стоит успеть искупаться на рассвете. Верующие начинают печь паски и готовить пасхальные корзины.

Чистый четверг – последний день перед праздником, когда можно убирать дома и во дворе. Страстная пятница открывает скорбный период в канун Пасхи. Что можно делать в Чистый четверг – читайте в материале OBOZ.UA.

Что такое "четверговая соль"

Четверговую соль готовят в ночь с Великой среды на Чистый четверг. Издавна считали, что соль будет служить оберегом семье на весь следующий год.

Наши предки высушивали соль в печи, а после, освятив в церкви, хранили возле икон. Говорят, что этот оберег способен защитить от болезней. С научной точки зрения характерный чёрный цвет соли объясняется цепью химических реакций.

Можно приготовить соль с травами. Необходимые ингредиенты:

соль;

черный хлеб;

розмарин;

мята;

душица;

мелисса.

Хлеб нарезают на куски и перемешивают мякоть с водой. Теперь пора добавить соль и перетертые травы. Следует выпекать смесь в духовке, пока соль не почернеет. После охлаждения ее просеивают и насыпают в специальные мешочки. Освящать соль стоит на Пасху вместе с другими продуктами.

Традиции купания

Согласно библейским преданиям, в Великий четверг на вечерней молитве Христос сообщил своим ученикам, вскоре кто-то из них его предаст. В Чистый четверг состоялся Тайная вечеря, во время которой Иисус омыл ноги апостолам, показывая, что любовь – в жертвенности и служении.

Отсюда и происходит традиция омываться прохладной водой на рассвете. Омываться нужно, читая молитву с обращениями к Божией Матери и Иисусу Христу, а также к своему ангелу-хранителю.

Чистый четверг связан с очищением души и тела. Купаться лучше стоя – вода должна стекать по всему телу, при этом можно представлять, что течет не жидкость, а чистый свет.

Четверговые уборки

Пасха – светлый праздник, который следует встречать в чистом доме.

В Чистый четверг нужно провести генеральную уборку: помыть полы, двери и окна. Говорят, если не убрать в этот день – семья будет весь год жить в ссорах. Также стоит выбросить хлам, старые и поврежденные вещи.

Хозяйки традиционно начинают выпекать паски и готовить блюда к праздничному столу.

Народные приметы

По поверьям, если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то год будет неудачным. А если во время уборки нашлись давно забытые вещи – то это к счастью.

Солнечная теплая погода на Чистый четверг – значит, скоро наступит настоящая летняя жара.

А если на Чистый четверг идет дождь – осадки будут вплоть до лета.

Говорят, что в Чистый четверг нельзя давать и брать в долг, потому что вместе с деньгами уйдет и достаток из дома.

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