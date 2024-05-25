Стало известно, куда Порошенко привез две тысячи дронов

На Донетчине сегодня – шквальный ветер, сбивающий с ног. Военные из бригад, которые получают сотни дневных FPV-дронов и ночных, оборудованных тепловизорами; десятки "Мавиков", а также "Старлинки", зарядные станции, планшеты, детекторы российских дронов "Ванільний цукорок" и другую технику, крепко держат коробки и грузят их в автомобили. О передаче Петра Порошенко техники бойцам Вооруженных сил Украины сообщили в Европейской Солидарности.

Петр Порошенко вспоминает: именно на этой локации почти два года назад передал десантникам 79 бригады 11 итальянских бронемашин Shield, и тогда был такой же сильный ветер.

"До сих пор бронемашины исправно делают свою боевую работу. Там, где были прямые попадания, мы восстанавливаем боеспособность. Очень важно, что ни один боец, даже после попадания, не погиб и не был госпитализирован", – отмечает Порошенко.

"Сейчас здесь передаем 1100 из 2 тысяч FPV-дронов, которые я показал вчера в Киеве. Остальные 900 штук сегодня еще передадим другим бригадам в другом месте. Также привезли ночные и дневные "Мавики", детекторы дронов "Ванільні цукорки", уже наши фирменные стирально-душевые комплексы, "Старлинки", зарядные станции и планшеты. Одним словом, все на что был запрос от бригад", – объясняет пятый Президент.

На этой точке технику забирают представители семи бригад и батальонов. "Здесь и наша 79, и 128 ТРО, 87 батальон, и 67 бригада, ОШБ "Да Винчи"… С некоторыми мы сотрудничаем еще с 2014 года, с частью — с 2022 года", – объясняет Порошенко.

"Встретились и с нашими депутатами. В последний раз с Еленой Тетерей мы виделись на конгрессе ЕПН в Бухаресте, когда представляли Украину. Там Елена рассказала, что служит в 58-й бригаде и защищает Украину в составе группы беспилотных систем. Видились и с нашим депутатом Владимиром Рожко, который сейчас успешно выполняет боевые задачи в Донецкой области в составе 128 бригады ТРО", – рассказывает Петр Порошенко.

"Также отчитался ребятам о начале работы ВСК по фортификационным сооружениям. Она позволит не только сделать прозрачным строительство линий обороны, но и позволит отчитываться перед теми, для кого эти фортификации создаются перед нашими воинами", – отмечает Порошенко.

"Берегите себя, друзья. Рад был встретиться. Надеюсь, что наша помощь усилит ваши бригады на нужных направлениях", – отмечает Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко на Востоке передал военным строителям и артиллеристам экскаваторы для фортификационных работ.