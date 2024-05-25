Порошенко на Востоке передал военным строителям и артиллеристам экскаваторы для фортификационных работ

Петр Порошенко в ходе поездки на восточный фронт передал инженерному полку и одной из артиллерийских бригад экскаваторы для фортификационных работ. Также нескольким бригадам привезли сотни дневных и ночных FPV дронов, "Мавики", грузовик, три мобильных мастерских, детекторы дронов "Цукорок" и другое оборудование.

Артиллеристы говорят: для сохранения установок приходится закапывать их, поэтому без экскаватора на фронте – никак. Да и фортификации лопатами строить гораздо труднее – добавляют военные инженеры.

Порошенко, уже купивший четыре десятка единиц строительной техники, практически в каждой поездке передает такие машины военным из разных бригад на разных направлениях фронта. Фортификация, убежден Порошенко – это вопрос жизни наших защитников.

"Привезли ребятам из легендарных подразделений очередную партию помощи. Здесь и разведчики, которых вы никогда не увидите, но их работу каждый день ощущает на себе враг. И военные инженеры из 23 полка, которые уже качественно и быстро обустроили километры оборонительных сооружений. И ребята из 108 бригады ТРО, которые крепко вгрызлись в землю в Запорожском направлении. И артиллеристы, которые так же, как и инженеры, нуждаются в экскаваторах для строительства капониров, чтобы вести прицельный огонь в сторону россиян. Все они – наши друзья, которым всегда приятно приехать в гости", – делится эмоциями пятый Президент.

"На этот раз передаем им передвижные авторемонтные мастерские, грузовики, "Ванільні цукорки", пару десятков "мавиков", зарядные станции Bluetti. Военные также получают от нас сотни дневных и ночных дронов, которые, уверен, ребята доставят точно в цель — живую силу или технику врага", – отмечает Порошенко.

"И, конечно, доставили экскаваторы-погрузчики, без которых у нас уже не проходит ни одна поездка на фронт. Они пошли бойцам из 23 инженерного полка и 15 бригады артиллерийской разведки, которые будут строить прочные линии обороны. Закупать и передавать этих великанов наша команда начала несколько месяцев назад. Тогда же мы начали серьезно поднимать тему строительства фортификаций на тех территориях, где до сих пор остается угроза наступления россиян, — на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Юге и Востоке", – напомнил Порошенко.

Как известно, в последние полгода Петр Порошенко с депутатами "Евросолидарности" требовали создать парламентскую ВСК по вопросам фортификаций. После блокировки трибуны патриотической оппозиции удалось дожать этот вопрос, и теперь ВСК будет исследовать и процесс строительства защитных сооружений, и закупку дронов на средства Государственного бюджета.

"Все это время требовали создать парламентскую ВСК по контролю за строительством фортификационных сооружений. Нас откровенно игнорировали и ставили палки в колеса. Но на днях наша команда все же добилась принятия постановления о создании ВСК. На это ушло полгода. Полгода промедлений и оттягивания решения стоили Украине потерянных территорий и самое главное – жизни наших воинов", – констатирует Порошенко.

"Война продолжается. Мы должны снабжать военных оружием и техникой. И не терять ни секунды в принятии жизненно важных решений", – отмечает пятый Президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко везет на фронт 2 тысячи беспилотников для защитников.