Люди очень прошу, реагируйте, нашим бойцам нужна помощь на фронт!

Видео дня

Продолжаются очень тяжелые бои, кровопролитные и ужасающие.

Есть очень срочные потребности.

Дроны спасают жизнь бойцов и уничтожают врага.

Два Мавика 3 об - 210 тыс. грн

Два калиматорных прицела – 31 тыс. грн

И заказали для разведчиков.

Разведывательный БпАК "Sirko" - 3000 долл., это очень срочно нужно!!

Утром выкупила рации Моторолла и уже отправили на фронт – 57 тыс грн, также отправили на передовую – 4 дронов Мавик 3 – 360 тыс. грн, два моноочки – 31 тыс. грн, 4 зарядные станции – 88 тыс. грн, прибор ночного видения – 27 тыс. грн, два тепловизора - 86 тыс. грн, и 120 тыс. грн ушло на новый автомобиль для артиллеристов.

Очень прошу помочь!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталья Августа

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253