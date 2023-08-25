Блог | Срочные потребности на фронт: просят помощи разведчики
Люди очень прошу, реагируйте, нашим бойцам нужна помощь на фронт!
Продолжаются очень тяжелые бои, кровопролитные и ужасающие.
Есть очень срочные потребности.
Дроны спасают жизнь бойцов и уничтожают врага.
Два Мавика 3 об - 210 тыс. грн
Два калиматорных прицела – 31 тыс. грн
И заказали для разведчиков.
Разведывательный БпАК "Sirko" - 3000 долл., это очень срочно нужно!!
Утром выкупила рации Моторолла и уже отправили на фронт – 57 тыс грн, также отправили на передовую – 4 дронов Мавик 3 – 360 тыс. грн, два моноочки – 31 тыс. грн, 4 зарядные станции – 88 тыс. грн, прибор ночного видения – 27 тыс. грн, два тепловизора - 86 тыс. грн, и 120 тыс. грн ушло на новый автомобиль для артиллеристов.
Очень прошу помочь!
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталья Августа
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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