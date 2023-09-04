На Ростовщині знову невдоволено гарчать у бік ОРДЛО. З’явилася нова причина для невдоволення, тому ростовчани не стримують себе. Взагалі невдоволення мешканцями ОРДЛО на Ростовщині зростає з шаленою швидкістю. Усі негаразди ростовчани почали пов’язувати з ОРДЛО та покладати на його мешканців провину за погіршення соціально-економічної ситуації у країні та області. Я вже писала про те, що відношення росіян до мешканців ОРДЛО змінюється. Якщо у 2014-му році це було здивування діями критичної більшості мешканців Луганської та Донецької областей, потім емпатія до "бідних жителів Донбасу, яких бомблять", але згодом усе це переросло у роздратування, втому, невдоволеність та перші ознаки ненависті.

Видео дня

Особливо мешканців Ростовської області дратує те, що мешканці ОРДЛО, що їдуть до Ростовщини за товарами, ліками, одежею, продуктами харчування та пальним, утворюють великі черги, скупляють усе акційне та постійно поводять себе нагло та хамовито, як королі життя. Ну, можливо мешканці Ростовщини не знають, що це дійсно пупи землі, які колись "годували" усю Україну, а зараз ось, "годують" усю росію. Майже кожен день в ОРДЛО виставляють фото величезних черг з автівок на кордоні з росією – так, там існує кордон, митниця, перевірки, попри заяви путіна щодо "приєднання" ОРДЛО до росії. Це мешканці ОРДЛО їдуть до Ростовщини, щоб придбати щось дешевше, бо ж так хотіли пожити по-руськи, "как в Москве", що мають тепер усі виконані мрії: ціни в них московські, живуть реально по-руськи, у смороді, смітті, повній деградації та безробітті.

В ОРДЛО мешканці часто жаліються у соцмережах на те, що з росії сюди завозять товари низької якості, які втричі дорожче ніж на Ростовщині. Саме тому кожен день з ОРДЛО до Ростовської області їдуть сотні машин, щоб купити щось дешевше. Звісно утворюються корки, затори, черги, скандали, нервування та роздратування. Тим більше, що мешканці ОРДЛО вважають, що їм усі усе винні, бо ж вони "жертви", а ростовчани вважають трошки інакше. Оце вже тиждень Ростовщину – як потім я дізналася не тільки її – трясе від потрясіння, каламбур. Бо ж на автозаправках виник дефіцит бензину та дизпалива. О, як! У країні-бензоколонці зник бензин. Цікаво ж, правда?

Бензин почав зникати з автозаправок майже у всіх російських регіонах, окрім московської та ленінградської областей, а в аграрних регіонах ще й виник дефіцит дизельного палива.Ну, зараз жнива, то я можливо б й зрозуміла дефіцит дизпалива в аграрних регіонах, але ж не в росії, яка є найвеличнішим виробником палива, а вся її пиха – це "газово-нафтова голка", на якій вона стільки років впевнено тримала майже увесь світ. Але, що є, то є. Дефіцит дизпалива та бензину тривалий час фіксується на заправках у Криму, Краснодарському краї, Ростовській, Астраханській та Волгоградській областях, а також у Калмикії.

"Минулого місяця не вистачало АІ-95, тепер на деяких заправках немає АІ-92 і дизеля", – сказав один з представників паливно-заправочного сектору росії. За його словами, поїзди з центральної росії з нафтопродуктами йдуть на кілька тижнів довше за звичайні терміни, через що утворюється дефіцит.Думаю, що це пов’язано з великою кількістю військових перевезень у ці чи з цих регіонів, тому вантажні потяги затримують. Але це виключно моя думка. Я можу помилятися. Відсутність продажу дизеля на заправках у південних регіонах підтвердив і президент асоціації вантажоперевізників "Грузавтотранс" з росії. На окремих АЗС клієнтам спеціально кажуть, що колонка з паливом зламана, щоб не викликати паніку у споживача.Учасники паливного ринку також розповіли про зникнення бензину на заправках у Новосибірській, Рязанській та Самарській областях. "Зараз працюємо на низьких залишках, практично з коліс, з усіх видів палива. На окремих АЗС регіону немає АІ-92, АІ-95 та дизеля", – зазначила керуючий партнер мережі АЗС у Самарській області GP Vympel Катерина Савкіна.Звісно ж дефіцит викликав і зростання цін. Тому в регіонах, де зникло пальне, сильно зросли на нього ціни.

Наприклад ціни на пальне у Південному федеральному окрузі зросли на 25.За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі на 21 серпня, АІ-92 коштував близько 62,1 тис. руб. за тонну, АІ-95 – 70,2 тис., дизель – 66,6 тис. Здорожчання на 25-45 відсотків торкнуло більшу частину товарів масового споживання, продуктів харчування, побутової хімії, пального. Тому ростовчани лютують, бо ж бачать кожен день цікаву картину біля магазинів, автозаправок та аптек, це черги з мешканців ОРДЛО, звісно ж роздратування сягає критичної межі, бо тиждень люди ночують у автозаправок, щоб залити пальне, бо ж у день тут натовп "народу Донбасу". Звісно ж, що ростовчани пов’язують зникнення пального не з війною, санкціями чи політикою кремля, а ось з тим, що бачать кожен день: черги з мешканців ОРДЛО усюди, де тільки можливо.

Є ще один нюанс, який може призвести до паливного колапсу на росії. Це зношеність агрегатів видобутку та переробки, а санкції не дають змоги купити імпортне обладнання, бо в "аналоговнетії" такого не виробляють.

Але, як –то кажуть, байдуже, помер російський ваньок й газпром з ним, той порадіємо, що усе на росії тихо йде на дно, тобто за руським воєнним кораблем. Але ось, реально смішно. Оці черги з "наріду бамбасу" на кордоні з росією, який позначено "украино-российская граница", оцей подив, коли нарід бамбасу приїжджає на заправки, а бензину у країні-бензоколонці немає, оце злі погляди росіян у бік мешканців ОРДЛО, мовляв, понаїхали.Це все цікаво та показово. Зрештою невдоволення ситуацією буде рости, бо ж "ситуацій" побільшає. Як наприклад з хлібом. Бо ж усюди на росії рапортують, що намололи з три короби, а ціни на хліб ростуть. Більш того, на росії запустили лінійку хлібобулочних виробів, які називаються "хлебосодержащий продукт", тобто з полови, павутиння та мишачих какульок, бо ж зерна немає, його віддали у Африку, щоб вона хоч якось урізноманітнювала політичне життя путіна.

Звісно ж незадоволеність росіян не призведе ні до чого, бо ж мітингувати вони вміють виключно на кухні, але зробить важливе, зведе нанівець російські фейки. Поживемо, побачимо. Думаю, що скоро прийде час, коли ми будемо тролити росіян фото українських заправок, українського борошна та українських пиріжків. Хоча, як тролити, бо ж зникне бензин, дизель, світло, газ, інтернет. Будемо малювати малюнки з розповідями про цивілізацію та вішати у якості подразника на україно-російську стіну, яку побудуємо на україно-російському кордоні.