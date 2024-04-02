Одно из самых страшных последствий этой войны - перегаженное будущее нескольких поколений. С первых дней пытаюсь объяснить, что так, как раньше уже не будет никогда.

Когда бы и чем бы не закончилась война, изменения, произошедшие в мироустройстве, необратимо изуродовали мир и будущее. Как для воюющих сторон, так и для тех, кто о войне только изредка читал в газетах.

Третья мировая война уже вовсю идет и неважно, что напрямую в ней задействовано только две страны. Последствия настолько масштабны, что на сегодня мало кто может их рационально оценить. Для Украины (в каких бы границах она не закончила боевые действия) мир и восстановление экономики и разрушенных войной объектов не представляется до конца возможным.

Само существование рядом России - это постоянная угроза обстрелов, разрушений и интервенции. Какие договоры не были бы подписаны, кто бы и какие гарантии безопасности нам не давал. Единственная гарантия ненападения РФ - это ее исчезновение с мировых карт. Но мы с вами люди взрослые и фантастические проекты не обсуждаем. Россия в обозримом будущем есть и будет нашим соседом и постоянной военной и гуманитарной угрозой для существования Украины. Восстановление промышленного потенциала Украины, исправление демографической ситуации и другие необходимые процессы, можно наладить только при помощи стран-партнеров и в условиях милитаризации государственного устройства.

Хотим мы того или не хотим, но нам географическим положением предназначена роль фронтира. А жить на фронтире такое себе удовольствие. Я не вижу для Украины возможности игнорировать наличие безумного соседа, даже в случае развертывания американских баз на приграничных территориях. Война, идущая на твоей земле, всегда касается тебя больше, чем та, которую ты ведешь на расстоянии.

Мы или станем Израилем, научившимся жить в окружении безумцев, либо страна обезлюдеет, так как администрировать территории, подобные нашей, с населением в 12-15 миллионов человек просто физически невозможно. Именно эта ситуация - массовый исход - является для РФ стратегической целью. И такая политика рано или поздно приведет к исчезновению Украины, как государства. И это вызов, на который нам надо ответить.

Европе тоже больше не жить спокойно и расслабленно. Война может перехлестнуть границы в один день и к этому надо быть готовыми. Кофе и круассанами русские ракеты сбивать не получится.

Мир оказался стеклянным домом и одного хулигана с камнями вполне достаточно, чтобы все сокрушить. РФ представляет проблему не только для нас. Для нас она просто большая проблема. Политика России и неадекватность ее руководства - это опасность мирового уровня.