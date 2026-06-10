Спецоперация 'Мяу-мяу': украинские военные дроном 'Вампир' эвакуировали кошачью семью с фронта в тыл. Фото

Украинские военные провели необычную спасательную операцию на фронте и эвакуировали в тыл кошку с пятью котятами. Для этого бойцы использовали тяжелый дрон "Вампир", который обычно выполняет боевые задачи на передовой.

Видео дня

О гуманитарной миссии рассказали на официальной странице 118 отдельная механизированная бригада в Facebook. В бригаде отметили, что операция получила символическое название "Мяу-Мяу", а ее главными участниками стали кошка и ее пятеро малышей, которых удалось вывезти с опасной позиции.

История спасения

В бригаде отметили, что обычно видео кадры работы гексакоптеров "Вампир" связаны с боевыми вылетами, поражением техники противника, доставкой грузов или поддержкой подразделений на передовой. На этот раз задача была другой.

"Спецоперация "МЯУ-МЯУ", или как "Вампир" эвакуировал кошачью семью. Но наша история совсем другая – она о спасении", – говорится в сообщении военных.

Пилоты мотопехотного батальона организовали эвакуацию животных с передовой позиции и безопасно доставили их в тыл. После этого пушистые "десантники" попали в объектив фотографов.

Пушистые пассажиры

По данным военных, кошка вместе с пятью котятами находилась вблизи линии фронта. Именно поэтому было принято решение вывезти животных в более безопасное место.

В бригаде отметили, что операция завершилась успешно, а кошку с котятами удалось безопасно доставить с передовой в тыл. Этот случай показал, что украинские военные заботятся не только о людях, но и о животных, которые оказались в зоне боевых действий.

"Эта спасательная миссия – еще одно доказательство того, что украинские воины в этой жестокой войне остаются Людьми и готовы рисковать даже ради малейшего живого существа", – отметили военные.

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