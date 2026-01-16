Спатифиллум будет цвести все лето: что надо сделать уже сейчас

Спатифиллумы, или же "женское счастье" относят к довольно неприхотливым комнатным растениям. Все, что вам понадобится, это внимательно изучить, какие условия предпочитает этот эффектный цветок, и обеспечить их. В таком случае растение будет постоянно выпускать бутоны в течение всего лета.

Что это за условия, издание Express узнавало у профессиональных садоводов. Их вполне можно организовать в условиях обычной городской квартиры и получить пышный султан глянцевых зеленых листьев с экзотического вида белыми цветами.

Куда поставить

Спатифиллуму не нужно много света, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Важнее климат, приближенный к тропическому. Поскольку эти растения родом из влажных джунглей, они обожают тепло и высокую влажность. Кухня для них едва ли не лучшее место в доме, главное – не ставить их там, где светит прямое солнце или гуляют сквозняки.

Как поливать

Главное правило – земля в горшке со спатифиллумом должна быть влажной, но не превращаться в болото. Перед тем как потянуться за лейкой, проверьте пальцем почву: если верхние пару сантиметров уже сухие, пора поливать цветок.

Чем подкармливать

Во время сезона роста (от начала весеннего тепла до первых осенних холодов) не жалейте качественных удобрений и подкармливайте цветок еженедельно, советуют эксперты. За это растение вас отблагодарит и густой зеленью, и кучей цветов. Зимой тоже можно использовать удобрения, но уже не так часто – не чаще раза в месяц.

Как опрыскивать

Если в комнате сухой воздух, спатифиллуму будет трудно чувствовать себя хорошо. В таком случае его надо регулярно опрыскивать теплой водой. Это и влажность поднимет, и позволит немножко снизить частоту полива, что подстрахует от заболачивания субстрата. И еще один совет от профи: протирайте листья влажной тряпкой – когда на них нет пыли, растение легче дышит и, соответственно, быстрее растет.

Когда пересаживать

Пересаживать спатифиллум нужно примерно раз в несколько лет. Интересный факт: спатифиллумы на самом деле любят, когда их корням немного тесно в горшке. Поэтому новый контейнер должен быть лишь немного больше старого. Как понять, что цветку пора дать больше пространства? Если вы поливаете растение вовремя а листья все равно висят и выглядят вялыми, значит, корни уже вытеснили всю землю и пора переезжать.

