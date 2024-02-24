Создатель мессенджера WhatsApp Ян Кум: как парень из киевского пригорода стал миллиардером в США

Создателя мессенджера WhatsApp Яна Кума называют самым таинственным филантропом – он перечисляет миллионы долларов на благотворительность, но не афиширует этого, журналисты, как правило, случайно узнают об очередном транше, который он перевел на добрые дела.

Так, оказалось, что некоторые гуманитарные программы, которые оказывают помощь украинским беженцам в Европе, существуют на его пожертвования. В марте 2022 года в начале полномасштабной войны Российской Федерации против Украины благодаря его пожертвованиям компании, связанные с Кумом, смогли эвакуировать людей из зоны ведения боевых действий и обеспечить их одеждой, питанием и медикаментами – в общей сложности филантроп пожертвовал на это около 30 миллионов долларов.

Детство в Фастове и переезд в США

Ян родился в Киеве в 1976 году, но родители почти сразу же переехали с сыном в Фастов, где работал его отец-строитель. По воспоминаниям Кума, его советское детство, возможно, не во всем было простым, зато хорошо его закалило, подготовив ко многим вещам, которые ему впоследствии пришлось пережить. В его школе в Фастове туалет находился на улице, и туда приходилось бегать через двор в любую погоду и в любое время года. Школьники не имели понятия о том, что такое компьютеры и калькуляторы – считать в начальных классах приходилось на счетах. Родители ругали Яна за смешные политические анекдоты, которые он приносил со двора домой – они еще помнили времена, когда за них можно было получить реальный лагерный срок.

В 1992 году, когда жить стало совсем уж невмоготу – полки магазинов окончательно опустели, а зарплату, которой ни на что не хватало, не выплачивали месяцами, Кум вместе с мамой и бабушкой эмигрировал в США. Его отец остался в Украине, Ян, хоть по общепринятым меркам он был уже довольно взрослым – к тому времени ему исполнилось 16 лет, отчаянно скучал. Дозвониться в то время из США в Украину было совсем непросто, да и стоило очень дорого – семья Яна не могла себе этого позволить. Мальчик мечтал о системе связи, которая позволила бы ему разговаривать с родным человеком в любое время и, желательно, за небольшие деньги, а то и вообще бесплатно. Почему люди до сих пор не придумали ничего подобного, недоумевал он, еще не зная, что эту задачу придется решить ему самому.

Новая жизнь в стране безграничных возможностей

В городке Маунтин-Вью, в котором Ян поселился с мамой и бабушкой, им дали небольшую квартиру, а его самого устроили в местную школу. Найти общий язык с одноклассниками мальчику не удалось: он плохо говорил на английском, к тому же, отличался от окружающих и внешне, и по манере поведения, а это не способствовало сближению с ровесниками. К тому же, ему не хватало откровенности и доверительности, которая была основой для общения с украинскими сверстниками – он и представить себе не мог, как сильно будет по ним скучать.

Учеба поначалу мало интересовала Кума, поэтому особыми успехами он в этом смысле похвастаться не мог. То ли дело спорт – тут ему практически не было равных: летом он часами играл в футбол, а зимой – в хоккей. Но самым любимым видом спорта Кума был бокс, который, по его собственным словам, научил его выносливости и умению держать удар. Все изменило "знакомство" с компьютерами: Ян увлекся программированием и, как оказалось впоследствии, это предопределило всю его дальнейшую судьбу.

Как выбиться в люди

Чтобы учиться дальше, нужны были деньги, а ими семья не располагала, поэтому Ян начал подрабатывать – мыл полы в небольшом продовольственном магазинчике по соседству. Книги, которые юноша не мог купить, он читал… в букинистическом магазине: приходил, брал с полки очередной учебник, читал – и запоминал – то, что ему было необходимо, и ставил научный труд обратно. Потом у матери Яна диагностировали рак – она больше не могла подрабатывать няней, как делала это с момента приезда в США, и семья жила на ее пособие по инвалидности

Но тем сильнее было его желание выбиться в люди – Ян занимался днем и ночью, и без труда поступил в Университет Сан-Хосе. Во время учебы, которая, впрочем, продлилась всего год (да, у этого гения нет высшего образования!), он познакомился с работавшим на Facebook Брайаном Актоном, разглядевшем в Куме, который к тому времени начал разбираться в компьютерах лучше многих, необычайные способности, и помог ему устроиться на работу в Yahoo – по тем временам это была одной из самых престижных компаний, о которой многие могли только мечтать.

Польза от работы в Yahoo

Yahoo оправдала его ожидания как в профессиональном, так и в материальном отношении. Здесь он узнал о мире компьютеров все, что только можно, и заодно и завел полезные знакомства, которые очень пригодились ему впоследствии. Все это время он продолжал дружить и сотрудничать с Актоном, который стал не только другом, но и единомышленником, и компаньоном Кума на долгие годы. К тому же, за время работы в Yahoo он смог накопить полмиллиона долларов: эти деньги позволили ему какое-то время не думать о хлебе насущном и решить, чем он действительно хочет заниматься и чего достичь.

Идея на много миллиардов

Решение пришло, когда в 2009 году Ян купил свой первый iPhone: он понял, как далеко можно пойти, используя возможности магазина приложений App Store – он решил создать мобильное приложение. Увы, первая попытка оказалась неудачной: созданный им продукт, который он назвал WhatsApp (игра одинаково звучащих слов, соединяющая вопрос What’s Up? (Что нового?) и App (приложение) появился уже спустя несколько месяцев, но популярностью не пользовался: он был слишком "громоздок", из-за чего тормозил и давал сбой – его никто не хотел скачивать. Кум уже хотел было все забросить, но потом все-таки – согласно мудрому совету Брайана Актона – решил не рубить с плеча и немного подождать. При этом он не терял время зря, а переработал WhatsApp в полноценный мессенджер, который буквально за пару недель скачали 250 тысяч раз, а уже в 13 году им активно пользовались более 200 миллионов человек во всем мире, превратив сеть в международную.

Подписание договора в Маунтин-Вью

В 2014 году WhatsApp за рекордные 19 миллиардов долларов – это сделка считается самой крупной в интернет-индустрии – приобрел Facebook. Так сбылась мечта Кума, который когда-то переживал из-за того, что не сможет свободно общаться со своим оставшимся в Украине отцом. Не зря для подписания удостоверяющих договор о купле-продаже документов Кум – очень символично! – выбрал городок Маунтин-Вью, в котором он после приезда в США поселился с мамой и бабушкой, а в нем – неприметный дом, в котором они когда-то получали талоны на бесплатное питание.

Уход из Facebook

В мае 2018 года Брайан Актон и Ян Кум ушли из Facebook, причем, первый сделал это со скандалом – как говорится, хлопнув дверью, а второй – тихо, без шума. О причинах случившегося писали много, но истинная подоплека по сей день остается тайной. Одной из наиболее вероятных версий считают скандал со взломом телефона владельца Amazon Джеффа Безоса, сделавшим известными подробности его разговора по WhatsApp с саудовским принцем. Вину за случившееся попытались возложить на Кума, который всегда выступал за отказ от сквозного шифрования своего детища.

Также, как известно, Марка Цукерберга давно не устраивал отказ Кума от рекламы в мессенджере – он считал, что таким образом теряет непозволительно много денег. Сразу после ухода Кума, владелец Facebook попытался внедрить рекламу в WhatsApp, но затем, видимо, признав правоту создателя мессенджера, отказался от этой идеи.

Спорт, Porsche и благотворительность

Что до самого Яна Кума, то он заявил журналистам, что хочет немного отдохнуть. Он уделяет значительную часть своего времени спорту, коллекционирует раритетные Porsche и, втайне от всех, занимается благотворительностью. Будучи в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, он может не работать всю оставшуюся жизнь, но почему-то кажется, что вскоре услышим его имя в связи с новым интересным проектом.