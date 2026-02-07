Современная война опирается на технологии: как спецоперации СБУ вдохновляют школьников изучать и осваивать дроны. Видео

Специальные операции, которые проводит Служба безопасности Украины в рамках противодействия российской агрессии, вдохновляют школьников изучать и осваивать дроны. Современная война все больше опирается на технологии, и этот опыт уже сегодня формирует новое поколение украинцев.

Видео дня

Об этом рассказали в Telegram-канале СБУ. Там опубликовали ознакомительное видео о работе с дронами, созданное для совместного проекта Министерства образования и науки Украины, СБУ и "Суспільного". Оно предназначено для учеников 10-11 классов, изучающих школьный предмет "Защита Украины".

Именно БпЛА стали ключевой составляющей безопасности государства, так что осваивать это направление стоит еще со школы, отметили в СБУ.

В опубликованном ролике – взгляд на дроны с разных уровней и поколений:

– о роли беспилотников в современных операциях рассказал генерал-майор Евгений Хмара, и.о. председателя СБУ и бывший руководитель Центра спецопераций "А" СБУ;

– о практическом опыте боевого применения дронов – от мастер-сержанта "Альфы" СБУ и теннисиста мирового уровня Сергея Стаховского;

– история школьника Артема Черненко, который вместе со сверстниками основал инженерный клуб в своей школе, где собирают и разрабатывают дроны.

В видео упоминается одна из самых известных спецопераций СБУ – "Паутина", которая стала примером того, как инженерная мысль, технологии и смелые решения способны менять ход борьбы.

"И пока враг воюет за прошлое, Украина готовит свое будущее – с дронами, инженерным мышлением и новым поколением, которое умеет себя защищать!" – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2026 года страна-агрессор Россия на войне в Украине потеряла в живой силе больше, чем мобилизовала. Если мобилизовано было 22 тысячи оккупантов, то "отминусовано" подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ – чуть более 30 тысяч. Причем относительно "отминусованных" речь идет исключительно об убитых, без учета раненых и пленных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!