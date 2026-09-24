SOVA × АЗОВ.ONE: "Хвиля", "Спрага" и "Герц" в благотворительном ювелирном дропе "Имена силы"

Ко Дню защитников и защитниц Украины Ювелирный дом SOVA и АЗОВ.ONE представляют благотворительную ювелирную коллекцию "Имена силы". Его героинями стали три действующие военнослужащие 12-й бригады "Азов"и 1-го корпуса "Азов" – Хвиля, Спрага и Герц.

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Их позывные ювелиры воплотили в образах на трех лимитированных серебряных кулонах. Украшения отличаются унисекс-дизайном, выполнены в намеренно неровной, пластичной форме с рельефным символом, на удлинённой цепочке.

"Имена силы" – о женщинах, которые сегодня являются неотъемлемой частью украинской армии. Проект стремится сделать истории защитниц более заметными – через конкретные роли и личный опыт Хвильи, Спраги и Герц.

Вместе со службой у военного появляется ещё одно имя – позывной, который становится его "именем силы". Иногда случайный, иногда очень личный, он может отсылать к характеру, профессии, увлечениям или гражданской жизни. За позывными Хвиля, Спрага и Герц стоят три разные истории и три личных смысла.

Хвиля

Хвиля начала службу в качестве дежурного БПЛА в танковом батальоне, сейчас она оператор ударных крыльев. Позывной "Хвиля" появился благодаря многолетнему увлечению парусным спортом и в то же время очень точно передает её характер. Этот образ ювелиры перенесли на кулон в виде рельефного контура гребня волны.

Спрага

Спрага начала службу в медицинской роте, а сегодня является пилотом FPV. Свой позывной она выбрала сама, и со временем это слово наполнилось личным смыслом – оно о внутренней жажде жизни, справедливости и движения вперед. В украшении символ Спраги передали через листочек растения с капельками росы.

Герц

Герц – связистка, служащая с 2016 года. Её позывной напрямую связан с военной специальностью: герц – это единица измерения, которая фиксирует количество колебаний в секунду. На кулоне этот позывной изображён в виде звуковой волны – колебаний, которые вместе формируют единый сигнал. Для самой героини этот образ становится метафорой взаимосвязи, где отдельное всегда является частью целого.

Символы "Волны", "Жажды" и "Герца" родились из личного опыта героинь, но могут обретать новое значение для каждого, кто выбирает украшение. Проект "Имена силы" воплощает эти истории в ювелирной форме, а внимание к ним превращает в конкретную помощь войскам.

Через АЗОВ.ONE вся прибыль от продажи украшений будет направлена на закупку оборудования для оснащения пунктов связи на передовой для 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.