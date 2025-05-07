Состояние свидетельствует о нарушении россиянами Женевской конвенции: возвращенных из плена украинцев осмотрели представители омбудсмена

Представители омбудсмена осмотрели украинских военных, которые вернулись из российского плена. Физическое состояние наших воинов свидетельствует о том, что россияне продолжают нарушать Женевские конвенции в вопросе обращения с военнопленными.

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То, как выглядят украинцы после неволи, заметно на фото и видео с обмена. Об этом в телеэфире рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы сразу фиксируем нарушения прав украинских военнопленных со стороны Российской Федерации. Я думаю, что даже вот по фотографии, по видео каждый может увидеть, в каком физическом состоянии возвращаются наши герои. И действительно, мы даже на основании этого можем утверждать, что, к сожалению, российская сторона продолжает нарушать Женевские конвенции, недостойно обращаться с украинскими военнопленными", – отметил он.

По словам омбудсмена, этот обмен состоялся в продолжение предыдущего. Акцент сделали на военных, которые дольше всего находятся в плену.

"Большая часть ребят, которые сегодня вернулись, находились в плену с 2022 года. Это ребята 2000 года рождения и младше", – сказал Лубинец.

Он отметил, что с обменом пленными помогли Объединенные Арабские Эмираты, которые традиционно стали посредниками между Украиной и РФ в этом процессе.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 6 мая, Украина и РФ провели новый обмен пленными. Еще 205 украинских воинов вернулись домой из российского плена.

Из неволи вернулись герои, которые защищали Украину от агрессора на всех ключевых направлениях: Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Запорожье, Сумщина, Киевщина, Херсонщина и гарнизон Мариуполя.

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