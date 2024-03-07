Мы еще не выиграли в войне со страшным врагом, еще не защитили право на существование своей нации и государства. Но уже начали внутреннюю грызню и разделение на "москворотых" и "патриотов". В "крови на руках".. Требуем немедленного "раскаяния" и извинений...

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Зупиніться... Все це у нас буде можливість зробити після війни.. коли не буде екзистенційної загрози нашого спільного існування. Тоді - розберемося, - хто що робив і ким був до 24.02.22. Якщо, звісно, саме тоді таке бажання виникне..

А зараз.. Не бийте по своїх... Хай вони і опинилися по наш бік лінії фронту вимушено, в силу зовнішніх обставин. Але вони зараз - разом з нами.. вони - тут..

P.S. Соловій не слухаю, Єфросініну - не дивлюся... Вибачте, не мій "контент"... можливо, все написане - і не зовсім про них, але про тенденцію, яку відстежую останнім часом в соцмережах..

APD. Про історію, яка не вчить.

Отаман Симон Петлюра, очевидно, також вважав Гетьмана Скоропадського "москворотим" російським генералом.. Вельми активно воював з ним. А вже за пару років обидвоє поїхали до Європи доживати віку та писати мемуари...

Через 5 років більшовики дісталися до Петлюри і в Парижі. За 20 років Скоропадський загине під час бомбардування Німеччини...