Соломия Крушельницкая – феномен мировой сцены. На каждом своем концерте исполняла украинские народные песни

151 год назад, в сентябре 1872 года, родилась великая украинская певица

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Она была символом и легендой украинской оперы – ее считали лучшей исполнительницей ведущих партий: Баттерфляй, Аида, Джоконда, Брунгильда, Гальшка, Лорелея. Петь с ней на одной сцене стремились Энрико Карузо, Титто Руффо и Федор Шаляпин. Соломию Крушельницкую считали своим национальным достоянием страны, с которыми были связаны ее жизнь и творчество, – Польша и Италия, но она всегда подчеркивала, что является украинкой.

Наследница благородного рода

Соломия Крушельницкая появилась на свет в селе Белявинцы Бучачского района Тернопольской области 11 (по н.с.) сентября 1872 года в семье священника и учительницы. Наследница знатного и благородного украинского рода с детства проявляла не только любовь, но и способности к музыке. Она пела украинские народные песни, выступая с хором, которым руководил ее отец (во время одного из таких концертов ее пение высоко оценил Иван Франко), и с энтузиазмом училась игре на фортепиано. Тернопольскую гимназию она закончила экстерном, и полностью посвятила себя обучению музыки, поступив во Львовскую консерваторию Галицкого музыкального общества.

Именно там Соломия впервые попробовала свои силы в оперных ариях – ее голос поразил образователей. Преподаватели оценили способности Крушельницкой золотой медалью и записью в дипломе о том, что она сможет украсить любую – даже самую знаменитую – мировую сцену.

"Вагнеровская примадонна ХХ века"

Соломию пригласили в польский оперный театр, но она решила продолжить обучение в Италии. В миланской консерватории она занималась с профессором Фаусто Креспи. Именно эта страна стала для певицы стартовой площадкой, с которой началась ее блестящая карьера на лучших оперных сценах – сначала Италии, а затем всей Европы и Америки: антрепризу ей предлагали нью-йоркский Метрополитен-Опера и лондонский Ковент-Гарден. Среди подмостков, на которых она пела, были не только Париж, Варшава, Рим и Неаполь, но и Львов и Одесса – восторженный прием украинских зрителей был для нее особенно важен. Так же, как и родной язык, на нем – наравне с немецким, итальянским, французским, испанским, английским и польским – она пела народные украинские песни, обязательно включая их в репертуар каждого своего концерта.

В Венской опере Соломия пела главные партии в операх Рихарда Вагнера – "Лоэнгрин", "Валькирия", "Тангейзер", "Тристан и Изольда", за что ее прозвали "Вагнеровской примадонной ХХ века". Современные оперные дивы – даже очень популярные – представить себе не могут ту степень поклонения, которую проявляли по отношению к Крушельницкой ее поклонники. Им, например, ничего не стоило поднять на руки автомобиль (кстати, в то время не каждый мужчина умел его водить, женщина же за рулем вообще была редкостью), в котором певица ехала домой, и пронести его часть дороги, о драгоценных подарках, охапках цветов и посвященных ей стихов и романсов, и говорить не приходиться.

Одна любовь на всю жизнь

С итальянским адвокатом Чезаре Риччони, за которого в 1910 году вышла замуж, Соломия познакомилась благодаря… судебному процессу. В день выступления Крушельницкой в Неаполе произошло извержение вулкана Везувий: в воздух поднялась пыль с частицами, вредными для связок любого человека, но для певицы – особенно. Соломия вообще очень трепетно относилась к своему голосу – в день выступления она вообще ни с кем не разговаривала, а тут врачи запретили ей петь. Администрация театра, который вынужден был вернуть зрителям деньги за билеты, подала на нее в суд, требуя возместить убытки. С помощью Риччони певица выиграла процесс, а спустя несколько лет вышла за него замуж. Свадьбу сыграли в Аргентине, куда Крушельницкую пригласили на празднование 100-летия независимости страны – на главной церемонии она исполняла государственный гимн.

Он был единственным, кто не стремился запереть Соломию в золотую клетку. Остальные, знатные и богатые претенденты на ее руку и сердце, еще не получив положительного ответа, уже заговаривали о том, что после свадьбы ей нужно будет оставить сцену. Возможно, именно поэтому Крушельницкая ответила ему взаимностью. Молодожены поселились в родном городе жениха, Виареджо, на вилле, которую Крушельницкая купила за несколько лет до этого, местные жители называли ее "Саломе" – в честь знаменитой певицы. Чезаре горожане избрали мэром городка, и Соломии, казалось, больше нечего было желать в жизни: у нее было любимое дело, успех, достаток и семейное счастье – впоследствии она призналась, что Чезаре стал ее единственной любовью на всю ее жизнь.

Крушельницкая была не только великой певицей, но и гостеприимной и хлебосольной хозяйкой, она принимала в своем доме множество гостей, который считали за честь посетить все известные люди, приезжающие в Виареджо на отдых. Увы, ее личное счастье продолжительным не стало: Чезаре, хоть и был старше Соломии всего на четыре года, очень рано умер, и она осталась одна – детей им бог не дал. В письмах живущим в Украине родным Соломия писала, что Италия для нее опустела. Не было и полноценной работы – в 20-х годах ХХ века Крушельницкая сошла с оперной сцены и сосредоточилась на камерных концертах. Соломия все чаще думала о том, чтобы вернуться домой – в Украину, но вряд ли, покидая Виареджо, она думала о том, что никогда больше туда не вернется. Сегодня на вилле "Саломе" – музей, посвященный памяти великой певицы.

"Виолончельное сопрано"

Была в жизни Крушельницкой трагедия, которая омрачала жизнь великой певицы – она связана с ее младшей сестрой Анной. Девушка подавала большие надежды – она обладала уникальным голосом, который музыкальные критики называли "виолончельным сопрано", но серьезное психическое расстройство поставило крест на всех ее творческих планах. Его причиной стали отношения Нуси (так Соломия называла сестру) с недостойным человеком, который не собирался строить с ней долговременные отношения. Ну а триггером, после которого Анна слегла с нервным срывом, стал разговор с Соломией, которая решила открыть сестре глаза на ее избранника. С тех пор Крушельницкая, чувствуя свою вину, хотя врачи убеждали ее в том, что болезнь развивалась давно, постоянно опекала сестру. Чтобы ее вылечить, она продавала подаренные поклонниками драгоценности и даже автомобиль, и все-таки добилась своего: Анне стало легче. Вернувшись в родной Львов, она преподавала в музыкальном училище, а со временем даже начала выходить на сцену, пользуясь пусть и не таким как у сестры, но все-таки успехом.

Домой – во Львов

В 1939 году Соломия вернулась на родину – здесь был ее дом, который она купила еще в 1901 году – в нем жила ее мать, сестры и племянницы. Во Львов Соломия приехала рано утром, когда город еще спал. Она пешком прошла по безлюдным улицам, подошла к подъезду дома и – запела, чтобы разбудить своих родных. Для них ее приезд стал полной – и приятной – неожиданностью, поскольку она никого о нем не предупредила.

Счастье, которое Соломия впервые испытала после смерти мужа, и связанное с ним беззаботное существование закончилось в 1939 году, когда на запад Украины пришла Красная армия и Галичина была присоединена к Советскому Союзу. Вернуться в Европу Крушельницкая не смогла. Ее дом новые власти конфисковали, певице и ее семье в нем оставили только одну – небольшую – квартиру на втором этаже, в ней Крушельницкая пережила войну. После ее окончания жизнь знаменитой оперной дивы к лучшему не изменилась: она была итальянской гражданкой, поэтому по закону не имела права на льготы, полагающиеся другим. Несмотря на то, что Крушельницкая была профессором и заведующей кафедры вокального мастерства Львовской консерватории, она не получала продовольственных карточек и не могла прописаться в своей квартире. Партийное начальство ее не жаловало за ее аполитичность и равнодушие к общественным делам: в характеристике, которую написал на Крушельницкую парторг консерватории, ее называли "бывшей знаменитостью" и "бывшей певицей" …

Последний концерт

В 1948 году певица наконец-то получила советское гражданство, а спустя год она последний раз вышла на сцену – в свой прощальный концерт она включила самые знаменитые свои арии и украинские народные песни, которые Крушельницкая пела еще в детстве. В отличие от ее поклонников она знала, что ее карьера закончена: диагноз, который поставили певице врачи – рак горла, – не оставлял надежд ни на жизнь, ни на творчество. Великой певицы не стало 16 ноября 1952 года, она похоронена во Львове на Лычаковском кладбище.