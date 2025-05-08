Сохраняется поступление холодной воздушной массы с северных широт: синоптики дали неутешительный прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни украинцам стоит готовиться к прохладной и нестабильной погоде. С северных широт продолжает поступать холодный воздух, который больше всего будет ощущаться в северных и западных регионах страны.

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В некоторых областях возможны заморозки, а в Карпатах – мокрый снег. Об этом OBOZ.UA сообщила синоптик Наталья Птуха.

"К сожалению, у нас сохраняется поступление холодной воздушной массы из северных широт, особенно это будут ощущать северные и западные регионы", – сказала она.

По ее словам, до пятницы, 9 мая, осадков почти не ожидается, за исключением юга страны, где возможны кратковременные дожди. Однако уже в пятницу над территорией Украины сформируется локальный циклон, который придет с юго-запада.

Он принесет дожди в большинство регионов, кроме запада. На высокогорье Карпат прогнозируют мокрый снег, а в центральных и южных областях возможны даже сильные осадки.

"Он (циклон. – Ред.) будет продвигаться через юго-восточную часть Украины. Поэтому 9 мая по всей Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, а на высокогорье Карпат местами с мокрым снегом. Днем в большинстве центральных и южных областей возможны даже значительные дожди", – рассказала Наталья Птуха.

В ночь на пятницу температура опустится до +2...+9 градусов, а на почве в северо-западной части страны возможны заморозки до -3...-5 градусов. Днем 9 мая воздух прогреется лишь до +9...+14 градусов, немного теплее будет на юго-востоке – до +18.

Напомним, хоть на календаре уже май, на высокогорье Украинских Карпат снова заснежило. В частности, на горе Поп Иван утром 8 мая зафиксировали -2°C, облачность, туман и ограниченную видимость.

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