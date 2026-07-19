"Эти люди готовы продать душу дьяволу". София Особа – о пожизненном для убийцы Ирины Фарион, пророческих словах матери и гибели возлюбленного на войне

Дочь известного украинского языковеда и политика Ирины Фарион и вдова погибшего на фронте защитника Украины Василия Особы – София Особа – уже два года отчаянно борется за справедливость в деле о жестоком убийстве своей матери. Страшные испытания, угрозы и хейт не сломили ее, а наоборот, сделали сильнее, чем когда-либо.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA София рассказала, что помогает ей не сдаваться после 75 судебных заседаний, какая реакция общества поразила ее больше всего, кто из украинских исполнителей придает ей сил и что делает, когда слышит русский язык. Также в годовщину гибели Ирины Фарион – самые теплые воспоминания о ней, "Софиярочке" и самые запоминающиеся мамины фразы.

– София, многие украинцы знают вас как сильную женщину. А какая вы, когда остаетесь наедине с собой?

– После тяжелых утрат – мамы и мужа – жизнь заставила меня стать сильной, как камень. Вспоминаю слова Ирины Фарион: "Желаю вам силы воли! А если вас достают, то нужно лететь выше!".

Когда остаюсь наедине с собой, я прежде всего мама. У меня замечательные дети – Эвуня и Дмитрик, которые являются смыслом моей жизни. Именно рядом с ними я отдыхаю душой, могу быть для них надежной опорой, другом и просто человеком, который безгранично любит и дарит тепло.

Конечно, когда наступает тишина, я думаю о трагедиях, которые навсегда изменили мою судьбу. Но в то же время понимаю: моя стойкость и внутренняя сила – от мамы. Именно она научила меня держаться достойно даже тогда, когда болит сильнее всего.

– Какие у вас личные увлечения? Читаете ли вы что-нибудь сейчас?

– Сейчас я полностью сосредоточена на борьбе за пожизненное заключение для убийцы моей мамы. Возможно, когда-нибудь наступит момент, когда я смогу больше рассказать о своих увлечениях. На самом деле я очень люблю гулять с друзьями, проводить время с детьми, слушать музыку или просто побыть в тишине. Но той прежней легкости во мне нет… Верю, что со временем я снова смогу чувствовать жизнь в полной мере.

– Что помогает вам держаться и находить силы во время изнурительных судебных заседаний?

– Судебный процесс по делу о жестоком убийстве моей мамы длится уже два года. Состоялось более 75 заседаний. Это чрезвычайно мучительный путь – снова и снова переживать страшные моменты, слышать вещи, которые буквально разрывают душу. Но в то же время это мой долг и борьба за справедливое наказание для убийцы – за его пожизненное заключение.

Что помогает мне держаться? Прежде всего – мама. Я чувствую ее присутствие в каждом своем действии, в борьбе, в каждом слове. Она словно дает мне с небес силы не сломаться.Также чрезвычайно важна поддержка друзей и людей, которые остаются рядом в самые тяжелые минуты. Я понимаю: это мой личный путь, и я должна пройти его достойно – ради памяти о маме, которая заложила во мне прочный фундамент любви к родной земле, к Украине и глубокого уважения к нашим Героям.

– С какими угрозами или хейтом вам приходится сталкиваться? Как вы на это реагируете?

– Я никак не реагирую на угрозы или хейт, потому что просто не боюсь этого. Но хочу подчеркнуть: каждый из нас должен чувствовать себя защищенным на своей, данной Богом земле. Меня уже невозможно запугать или сломить давлением, потому что я знаю свою правду.

Сторонники обвиняемого Зинченко позволяют себе угрозы и ненависть – но это лишь свидетельство их ничтожного сознания и извращённых ценностей. Это мировоззрение людей, готовых продать душу дьяволу. Самая большая проблема в том, что пока такое зло не будет справедливо наказано, оно будет прорастать дальше. И на это должны обратить внимание соответствующие органы, ведь речь идет не только обо мне, но и о безопасности всего украинского общества.

– Какая реакция общества больше всего поразила вас после этих трагических событий?

– Похороны моей мамы, Ирины Фарион, стали настоящим манифестом нации, символом украинского национализма и борьбы за родной язык как фундамент государства. Это было первое в новейшей истории Украины убийство женщины – известной общественной деятельницы, националистки, ученой и профессора. После тех трагических событий моя жизнь остановилась дважды: 19 июля в 23:20, когда душа мамы ушла к Богу, и 6 октября, когда я узнала о гибели моего мужа – защитника Украины Василия Особи. Эту боль невозможно описать никакими словами.

В то же время меня поразила огромная поддержка украинцев: друзей, военных, маминых соратников. Без этих людей я бы просто не смогла жить дальше. Без маминой подруги Оксаны Микитюк, которой я доверяю свои самые сокровенные мысли, этот путь был бы для меня гораздо тяжелее. Ее поддержка, мудрость и человечность стали надежной опорой в самые мрачные периоды жизни. Именно такие люди сегодня стоят бок о бок со мной в борьбе за украинскую Украину – государство, за которое боролись и отдали свои жизни самые лучшие.

– Кто из известных деятелей культуры поддержал вас и приятно удивил? Например, украинский артист Богдан Андрух посвятил вашей маме песню "Голосами потомков"...

– Масштаб этой поддержки оказался настолько огромным, что я даже не ожидала. Искренне благодарна каждому, кто оказался рядом в самые тяжелые моменты моей жизни. Выделять кого-то одного не хочу, ведь вся эта солидарность – это и есть украинцы, это настоящий код нашей нации.

Однако творческие проявления памяти трогают особенно сильно. Песня Богдана Андруха "Голосами потомков" теперь постоянно звучит в моей голове. Для меня она стала символом того, что сегодня все сознательные украинцы превратились в голос Ирины Фарион – голос, который не просто звучит, а действует во имя национальной идеи и борьбы за сохранение родного языка.

– Какими украинскими исполнителями вы восхищаетесь?

– Я очень люблю музыку – она наполняет, дает силы и эмоционально поддерживает в самые тяжелые минуты. Особенно близко мне творчество артистов, в песнях которых звучит украинская национальная идея, борьба за нашу идентичность, память и безграничная любовь к своей земле.

Слушаю песни Игоря Белозира, Ирины Федишин, DOMIY, групп "Кому Вниз" и "Тень Солнца". У каждого из них своя особая энергетика, но всех объединяет преданность украинскому слову. Украинская музыка сегодня вносит чрезвычайно важный вклад в борьбу за наше государство. Она формирует сознание, закаляет дух, помогает пережить боль утрат и напоминает, кто мы есть. Через музыку передается память о Героях, любовь к родному языку и несокрушимая сила нации. Именно культура является одним из главных фундаментов нашей идентичности и духовного сопротивления.

– Какие самые теплые воспоминания о маме помогают вам преодолевать самые тяжелые моменты?

– Самые теплые воспоминания о маме – это ее безграничная любовь, голос, объятия, наши долгие разговоры и те простые семейные вечера, которые сегодня стали бесценными. Часто вспоминаю, как она нежно называла меня "Софиярочка", как учила быть сильной, беречь достоинство и любить Украину превыше всего.

Мама обожала своих внуков – Эвуню и Дмитрика. Они были для нее самым большим счастьем и светом в жизни. Ее забота и тепло навсегда остались с нами. Есть вещи, о которых я никогда и никому не расскажу, потому что это наши с мамой секреты. Именно они сегодня поддерживают меня и являются опорой в самые тяжелые моменты жизни.

– Ваш муж Василий Особа ушел на фронт и погиб, защищая Украину. Где вы как женщина находите внутренние ресурсы и силы, чтобы жить дальше?

– Мой муж добровольно встал на защиту Украины. Это был его осознанный и твердый выбор. Он был образцовым воином, всегда поддерживал побратимов и до последнего вздоха оставался верным Украине.

Силы двигаться дальше мне дают наши дети – Эвуня и Дмитрик. Они очень скучают по папе, и именно ради них я должна быть сильной. Память о Василии и его достойный поступок каждый день дают мне внутреннюю силу не сломаться.

– В последнее время во Львове – да и в целом во многих тыловых городах – из-за большого количества внутренне перемещенных лиц все чаще слышен русский язык в публичном пространстве. Для многих этот вопрос довольно деликатный. Как вы лично на это реагируете? Возникает ли у вас внутреннее сопротивление и делаете ли вы людям замечания?

– Когда слышу русский язык, включаю песню FIЇNKA "Бий москаля" и говорю детям, что это язык врага.

– Что бы вы хотели сказать родителям, чьи дети родились уже после начала полномасштабного вторжения, но дома до сих пор слышат русскую речь, смотрят российские мультфильмы, а на день рождения их развлекают аниматоры в костюмах "Маши и Медведя"? Есть ли вообще шанс у этого поколения вырасти исключительно украиноязычным?

– Давайте будем достойны наших Героев, отдавших свои жизни за Украину! Ведь враг пришел не просто захватить территории, но и уничтожить сам фундамент нации – язык, культуру, церковь и нашу идентичность.

Мама всегда говорила: "Когда вся Украина заговорит на украинском – тогда наступит победа". И я глубоко это чувствую. Я не хочу, чтобы мои дети слышали язык врага на улицах своей страны. Ведь именно на этом языке оккупант отдавал приказы убивать их папу и наших защитников.

– София, на вашу долю выпали страшные испытания, но вы не сдались: продолжаете бороться, храните память о родных и самостоятельно воспитываете двоих детей. Какие слова поддержки вы хотели бы сказать всем украинцам, которые также потеряли своих близких?

– Проживайте свою утрату, плачьте, будьте бережны к себе и слушайте только собственное сердце. Наше общество еще не совсем готово к теме скорби, поэтому часто навешивает ярлыки. Ориентируйтесь только на свое внутреннее состояние и свою боль. Каждая украинская семья в этой войне потеряла самое дорогое. Эти семьи не должны быть забыты, а дети наших защитников должны чувствовать реальную поддержку государства.

Поэтому просто живите, ведь ваши близкие хотели бы именно этого. Как бы ни было тяжело просыпаться каждое утро, находите силы идти вперед. И еще – окружайте себя настоящими людьми и отсекайте тех, кто не способен пройти с вами этот сложный путь. Хочется для каждого, кто пережил утрату, склонить небо. Будьте сильными!

Читайте на OBOZ.UA интервью с (не) культурныс блогером Софией Безверхой – о комплексе неполноценности, хейте в сети и "что скажут люди": "Меня убеждали, что все украинское – это что-то деревенское и второсортное".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!