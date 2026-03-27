Сочный шашлык из филе бедра за 30 минут: рассказываем, в чем лучше мариновать
Сочный шашлык лучше всего готовить из куриного мяса, а также вкусно получится и из свинины. Но, стоит отметить, что куриный шашлык готовится намного быстрее и мясо будет очень сочным, если его правильно замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из филе бедра.
Ингредиенты:
- филе бедра 1 упаковка
- перец болгарский 2 шт.
- кабачок 1 шт.
- шампиньоны 300-350 г
- черри помидорки 8-10 шт.
- лук фиолетовый 1 шт.
- соус барбекю 1 упаковка
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
- специи к овощам (у меня хмели-сунели)
- шпажки
Способ приготовления:
1. Овощи замаринуйте: в миску глубокую перекладываем нарезанные кабачки, перец, шампиньоны и помидоры. Добавьте специи и соус барбекю, все перемешайте.
2. Шпажки замочить в воде.
3. На шпажки нанизать овощи и филе бедра и готовьте при температуре 190-200 С примерно 30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: