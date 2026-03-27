Сочный шашлык из филе бедра за 30 минут: рассказываем, в чем лучше мариновать

Сочный шашлык лучше всего готовить из куриного мяса, а также вкусно получится и из свинины. Но, стоит отметить, что куриный шашлык готовится намного быстрее и мясо будет очень сочным, если его правильно замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из филе бедра.

Ингредиенты:

филе бедра 1 упаковка

перец болгарский 2 шт.

кабачок 1 шт.

шампиньоны 300-350 г

черри помидорки 8-10 шт.

лук фиолетовый 1 шт.

соус барбекю 1 упаковка

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

специи к овощам (у меня хмели-сунели)

шпажки

Способ приготовления:

1. Овощи замаринуйте: в миску глубокую перекладываем нарезанные кабачки, перец, шампиньоны и помидоры. Добавьте специи и соус барбекю, все перемешайте.

2. Шпажки замочить в воде.

3. На шпажки нанизать овощи и филе бедра и готовьте при температуре 190-200 С примерно 30 минут.

