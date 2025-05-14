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Сочный и вкусный шашлык из филе бедра: делимся рецептом лучшего маринада
Шашлык можно готовить не только из свинины, но еще и из куриного филе, а также рыбы и печени. Для того, чтобы шашлык из филе был сочным, его нужно хорошо замариновать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе бедра, с овощами и специями.
Ингредиенты:
- Куриное бедро 500 г (филе)
- Кабачок 1 шт
- Шампиньоны 300 г
- Лук красный 1 шт
- Паприка молотая 1 ч.л
- Соль 1 ч.л
- Черный перец 1/3 ч.л
- Базилик свежий 1 веточка
- Растительное масло 3 ст.л
Гремолата:
- Петрушка пучок
- Чеснок 3 зуб.
- Сок лимона 1 ч.л
- Соль щепотка
- Масло оливковое 2-3 ст.л
Способ приготовления:
1. Куриное бедро без костей и шкуры нарезаем не большими кусочками, примерно как дольки кабачка
2. В одной посуде со всеми овощами маринуем со специями 2 часа
3. На шампуры чередуем мясо с овощами плотно друг к другу.
4. На углях готовим примерно 15 минут постоянно переворачивая.
Готовые шашлыки поливаем чесночной гремолатой!
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