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Сочный и вкусный шашлык из филе бедра: делимся рецептом лучшего маринада

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт шашлыка

Шашлык можно готовить не только из свинины, но еще и из куриного филе, а также рыбы и печени. Для того, чтобы шашлык из филе был сочным, его нужно хорошо замариновать.

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Вкусный шашлык из филе бедра

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе бедра, с овощами и специями.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Куриное бедро 500 г (филе)
  • Кабачок 1 шт
  • Шампиньоны 300 г
  • Лук красный 1 шт
  • Паприка молотая 1 ч.л
  • Соль 1 ч.л
  • Черный перец 1/3 ч.л
  • Базилик свежий 1 веточка
  • Растительное масло 3 ст.л

Гремолата:

  • Петрушка пучок
  • Чеснок 3 зуб.
  • Сок лимона 1 ч.л
  • Соль щепотка
  • Масло оливковое 2-3 ст.л

Способ приготовления:

1. Куриное бедро без костей и шкуры нарезаем не большими кусочками, примерно как дольки кабачка

Куриное мясо с овощами

2. В одной посуде со всеми овощами маринуем со специями 2 часа

Специи для маринада

3. На шампуры чередуем мясо с овощами плотно друг к другу.

Как правильно готовить шашлык

4. На углях готовим примерно 15 минут постоянно переворачивая.

Сколько жарить шашлык

Готовые шашлыки поливаем чесночной гремолатой!

Готовый шашлык

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