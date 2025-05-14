Сочный и вкусный шашлык из филе бедра: делимся рецептом лучшего маринада

Шашлык можно готовить не только из свинины, но еще и из куриного филе, а также рыбы и печени. Для того, чтобы шашлык из филе был сочным, его нужно хорошо замариновать.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе бедра, с овощами и специями.

Ингредиенты:

Куриное бедро 500 г (филе)

Кабачок 1 шт

Шампиньоны 300 г

Лук красный 1 шт

Паприка молотая 1 ч.л

Соль 1 ч.л

Черный перец 1/3 ч.л

Базилик свежий 1 веточка

Растительное масло 3 ст.л

Гремолата:

Петрушка пучок

Чеснок 3 зуб.

Сок лимона 1 ч.л

Соль щепотка

Масло оливковое 2-3 ст.л

Способ приготовления:

1. Куриное бедро без костей и шкуры нарезаем не большими кусочками, примерно как дольки кабачка

2. В одной посуде со всеми овощами маринуем со специями 2 часа

3. На шампуры чередуем мясо с овощами плотно друг к другу.

4. На углях готовим примерно 15 минут постоянно переворачивая.

Готовые шашлыки поливаем чесночной гремолатой!

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