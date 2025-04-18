Сочный и очень вкусный куриный шашлык: рассказываем, в чем лучше мариновать

Весна и лето – сезон шашлыка. Готовить его можно из разного мяса, а также мариновать можно также в разных соусах, но лучше без майонеза.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного, вкусного куриного шашлыка, с кабачком и шампиньонами.

Ингредиенты:

Куриное бедро 500 г (филе)

Овощи:

Кабачок 1 шт

Шампиньоны 300 г

Маринад:

Лук красный 1 шт

Паприка молотая 1 ч.л

Соль 1 ч.л

Черный перец 1/3 ч.л.

Базилик свежий 1 веточка

Растительное масло 3 ст.л

Петрушка пучок

Чеснок 3 зуб.

Сок лимона 1 ч.л

Соль щепотка

Оливковое масло 2-3 ст.л

Способ приготовления:

1. Куриное бедро без костей и шкуры нарезаем небольшими кусочками, примерно как дольки кабачка.

2. Добавьте все ингредиенты для маринада, а также грибы и кабачок, маринуйте все в одной посуде 2 часа.

3. На шампуре чередуйте мясо с овощами.

4. На углях готовим примерно 15 минут постоянно переворачивая.

Готовый шашлык подавайте с соусом!

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