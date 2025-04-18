УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Сочный и очень вкусный куриный шашлык: рассказываем, в чем лучше мариновать

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
315
Сочный и очень вкусный куриный шашлык: рассказываем, в чем лучше мариновать

Весна и лето – сезон шашлыка. Готовить его можно из разного мяса, а также мариновать можно также в разных соусах, но лучше без майонеза.

Видео дня
Сочный шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного, вкусного куриного шашлыка, с кабачком и шампиньонами. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты: 

  • Куриное бедро 500 г (филе)

Овощи: 

  • Кабачок 1 шт
  • Шампиньоны 300 г

Маринад: 

  • Лук красный 1 шт
  • Паприка молотая 1 ч.л
  • Соль 1 ч.л
  • Черный перец 1/3 ч.л.
  • Базилик свежий 1 веточка
  • Растительное масло 3 ст.л
  • Петрушка пучок
  • Чеснок 3 зуб.
  • Сок лимона 1 ч.л
  • Соль щепотка
  • Оливковое масло 2-3 ст.л

Способ приготовления: 

1. Куриное бедро без костей и шкуры нарезаем небольшими кусочками, примерно как дольки кабачка.

Мясо для шашлыка

2. Добавьте все ингредиенты для маринада, а также грибы и кабачок, маринуйте все в одной посуде 2 часа. 

Специи и овощи для блюда

3. На шампуре чередуйте мясо с овощами.

Сколько мариновать шашлык

4. На углях готовим примерно 15 минут постоянно переворачивая.

Сколько готовить шашлык на мангале

Готовый шашлык подавайте с соусом!

Готовый шашлык

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: