Видео дня
Сочный и очень вкусный куриный шашлык: рассказываем, в чем лучше мариновать
Весна и лето – сезон шашлыка. Готовить его можно из разного мяса, а также мариновать можно также в разных соусах, но лучше без майонеза.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного, вкусного куриного шашлыка, с кабачком и шампиньонами.
Ингредиенты:
- Куриное бедро 500 г (филе)
Овощи:
- Кабачок 1 шт
- Шампиньоны 300 г
Маринад:
- Лук красный 1 шт
- Паприка молотая 1 ч.л
- Соль 1 ч.л
- Черный перец 1/3 ч.л.
- Базилик свежий 1 веточка
- Растительное масло 3 ст.л
- Петрушка пучок
- Чеснок 3 зуб.
- Сок лимона 1 ч.л
- Соль щепотка
- Оливковое масло 2-3 ст.л
Способ приготовления:
1. Куриное бедро без костей и шкуры нарезаем небольшими кусочками, примерно как дольки кабачка.
2. Добавьте все ингредиенты для маринада, а также грибы и кабачок, маринуйте все в одной посуде 2 часа.
3. На шампуре чередуйте мясо с овощами.
4. На углях готовим примерно 15 минут постоянно переворачивая.
Готовый шашлык подавайте с соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: