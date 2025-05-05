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Сочные котлеты без муки и сухарей: чем заменить эти ингредиенты в фарше
Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда, а также ужина. Готовить их можно из разного мяса, добавляя специи, зелень, чеснок. Но, кулинары также советуют попробовать приготовить их без муки, добавив манку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет без муки, но с манкой.
Ингредиенты:
- 0,5 кг фарша
- 200 мл кефира
- 2 яйца
- 2 лука
- 2-3 зуб чеснока
- соль/перец
- укроп
- 5 ст.л манки
Способ приготовления:
1. В мясной фарш добавьте кефир, яйца, лук тертый и чеснок, специи, зелень и в конце манку. Все тщательно перемешайте.
2. Ложкой выкладываем фарш на сковороду, обжариваем с двух сторон до золотистости.
Готовые котлеты протушите под крышкой, так они будут еще вкуснее!
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