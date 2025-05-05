Сочные котлеты без муки и сухарей: чем заменить эти ингредиенты в фарше

Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда, а также ужина. Готовить их можно из разного мяса, добавляя специи, зелень, чеснок. Но, кулинары также советуют попробовать приготовить их без муки, добавив манку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет без муки, но с манкой.

Ингредиенты:

0,5 кг фарша

200 мл кефира

2 яйца

2 лука

2-3 зуб чеснока

соль/перец

укроп

5 ст.л манки

Способ приготовления:

1. В мясной фарш добавьте кефир, яйца, лук тертый и чеснок, специи, зелень и в конце манку. Все тщательно перемешайте.

2. Ложкой выкладываем фарш на сковороду, обжариваем с двух сторон до золотистости.

Готовые котлеты протушите под крышкой, так они будут еще вкуснее!

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