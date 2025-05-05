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Сочные котлеты без муки и сухарей: чем заменить эти ингредиенты в фарше

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
531
Рецепт котлет

Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда, а также ужина. Готовить их можно из разного мяса, добавляя специи, зелень, чеснок. Но, кулинары также советуют попробовать приготовить их без муки, добавив манку.

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет без муки, но с манкой.

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • 0,5 кг фарша
  • 200 мл кефира 
  • 2 яйца
  • 2 лука
  • 2-3 зуб чеснока
  • соль/перец
  • укроп
  • 5 ст.л манки

Способ приготовления: 

1. В мясной фарш добавьте кефир, яйца, лук тертый и чеснок, специи, зелень и в конце манку. Все тщательно перемешайте.

Фарш для котлет

2. Ложкой выкладываем фарш на сковороду, обжариваем с двух сторон до золотистости.

Приготовление котлет

Готовые котлеты протушите под крышкой, так они будут еще вкуснее!

Готовые котлеты

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