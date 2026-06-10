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Сочная запеченная скумбрия в идеальном маринаде: делимся легким рецептом блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
960
Сочная запеченная скумбрия в идеальном маринаде: делимся легким рецептом блюда для ужина
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Запеченная скумбрия – идеальный вариант полезного блюда для обеда и особенно ужина. Для того, чтобы рыба была сочной, кулинары советуют ее перед запеканием замариновать.

Сочная запеченная скумбрия в идеальном маринаде: делимся легким рецептом блюда для ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной запеченной скумбрии с овощами. 

Ингредиенты:

  • 1 скумбрия полуразмороженная
  • овощи по желанию

Маринад:

  • 1 ч.л. масла
  • 1/2 ст.л. французской горчицы
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1/3 ч.л. сухого чеснока
  • 1/3 ч.л. хмели-сунели
  • 2 ст.л. сока апельсина

Способ приготовления: 

1. Скумбрию размораживаем наполовину, так она легче будет нарезаться, отрезаем голову, хвост, плавники, и вынимаем хребет, нарезаем филе кусочками и разворачиваем. 

Сочная запеченная скумбрия в идеальном маринаде: делимся легким рецептом блюда для ужина

2. Для маринада смешиваем все ингредиенты и смазываем рыбку маринадом и выкладываем овощи. Запекаем рыбу при 200С 20 минут.

Сочная запеченная скумбрия в идеальном маринаде: делимся легким рецептом блюда для ужина

Будет очень вкусно, а главное – рыба будет очень сочной!

Сочная запеченная скумбрия в идеальном маринаде: делимся легким рецептом блюда для ужина

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