Сочная запеченная скумбрия в идеальном маринаде: делимся легким рецептом блюда для ужина
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Запеченная скумбрия – идеальный вариант полезного блюда для обеда и особенно ужина. Для того, чтобы рыба была сочной, кулинары советуют ее перед запеканием замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной запеченной скумбрии с овощами.
Ингредиенты:
- 1 скумбрия полуразмороженная
- овощи по желанию
Маринад:
- 1 ч.л. масла
- 1/2 ст.л. французской горчицы
- 1/4 ч.л. соли
- 1/3 ч.л. сухого чеснока
- 1/3 ч.л. хмели-сунели
- 2 ст.л. сока апельсина
Способ приготовления:
1. Скумбрию размораживаем наполовину, так она легче будет нарезаться, отрезаем голову, хвост, плавники, и вынимаем хребет, нарезаем филе кусочками и разворачиваем.
2. Для маринада смешиваем все ингредиенты и смазываем рыбку маринадом и выкладываем овощи. Запекаем рыбу при 200С 20 минут.
Будет очень вкусно, а главное – рыба будет очень сочной!
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