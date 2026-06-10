Сочная запеченная скумбрия в идеальном маринаде: делимся легким рецептом блюда для ужина

Запеченная скумбрия – идеальный вариант полезного блюда для обеда и особенно ужина. Для того, чтобы рыба была сочной, кулинары советуют ее перед запеканием замариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной запеченной скумбрии с овощами.

Ингредиенты:

1 скумбрия полуразмороженная

овощи по желанию

Маринад:

1 ч.л. масла

1/2 ст.л. французской горчицы

1/4 ч.л. соли

1/3 ч.л. сухого чеснока

1/3 ч.л. хмели-сунели

2 ст.л. сока апельсина

Способ приготовления:

1. Скумбрию размораживаем наполовину, так она легче будет нарезаться, отрезаем голову, хвост, плавники, и вынимаем хребет, нарезаем филе кусочками и разворачиваем.

2. Для маринада смешиваем все ингредиенты и смазываем рыбку маринадом и выкладываем овощи. Запекаем рыбу при 200С 20 минут.

Будет очень вкусно, а главное – рыба будет очень сочной!

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