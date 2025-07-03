Собирает деньги на школьные рюкзаки для украинских детей: Зеленский в Дании вручил 11-летнему волонтеру награду 'Будущее Украины'. Фото и видео

В Дании президент Владимир Зеленский вручил 11-летнему волонтеру Йенсу Фогу Томсену награду "Будущее Украины" за помощь украинским детям. Йенс стал первым иностранцем, который получил эту награду.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства, а также о вручении награды юному датчанину рассказал сам президент в своем вечернем обращении. Зеленский поблагодарил мальчика за помощь и пригласил его с родителями посетить Украину.

"Я очень благодарен тебе от всех наших людей, прежде всего от украинских детей. Ты знаешь, что они сейчас под российскими атаками и пытаются выжить. Ты большой друг Украины", – сказал глава государства.

Датский школьник Йенс Фог помогает нашей стране с прошлого года, когда увидел новости об украинских детях, которые потеряли дом из-за российской агрессии. Это шокировало мальчика и он решил что-то сделать для своих сверстников в Украине.

Йенс начал изготавливать из бисера пасхальные украшения – сине-желтых цыплят, и продавать такие сувениры. Благодаря своей деятельности мальчик собрал более 8 тысяч долларов. За эти деньги он приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны.

Отличие президента "Будущее Украины" – новая награда, которую Зеленский утвердил своим указом 29 мая 2025 года. Йенс Фог Томсен стал первым иностранцем, который получил эту награду.

Президент Украины вспомнил о Йенсе в своем обращении к участникам гала-ужина по случаю начала датского председательства в Совете ЕС.

"В начале этого визита я имел честь вручить эту награду мальчику, который живет здесь, в Дании. Он является гражданином Дании. Его зовут Йенс, и ему всего 11 лет, как и моему сыну. Ему 11, но его доброта и забота уже изменили мир к лучшему и вдохновили многих взрослых. Йенс изготавливал пасхальные украшения в сине-желтых цветах – национальных цветах Украины, продавал их и покупал рюкзаки, которые посылал украинским детям, которые нуждаются – действительно нуждаются в – помощи. Это было очень трогательно. Но, если подумать, это также был глубоко политический жест: желание помогать, поддерживать других, не оставаться в стороне во время войны – это само по себе сильное послание. И именно такое послание лежит в основе Европейского Союза, в основе нашего единства", – сказал Зеленский.

Напомним, что в четверг, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию, которая начала председательствовать в Совете Европейского Союза.

1 июля Дания официально начала председательство в Совете ЕС. Оно продлится до конца 2025 года. Председательство будет проходить под лозунгом "Сильная Европа в меняющемся мире".

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля Зеленский прибыл в Данию для участия в церемонии открытия ее председательства в Совете Евросоюза. Также у него запланированы встречи с лидерами и высокопоставленными чиновниками ЕС.

В рамках визита Зеленского Украина подписала соглашение с американской компанией Swift Beat, которое предусматривает сотрудничество для производства БПЛА, в частности дронов-перехватчиков.

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