Собаки начали массово болеть из-за популярной еды: избегайте ее

Владельцам домашних животных было сделано предупреждение после того, как случаи заболевания собак в Великобритании связали с вялеными лакомствами. Собаки, которые заболели в результате употребления этого лакомства, страдали от заболевания почек, известного как синдром Фанкони.

Это редкое заболевание приводит к тому, что проксимальные канальцы почек не реабсорбируют должным образом необходимые вещества, такие как глюкоза, аминокислоты, фосфаты и бикарбонат. По данным благотворительной организации по охране животных Blue Cross, лакомства в большинстве случаев происходят из Китая. Однако причина остается неизвестной, пишет Express.

Это состояние связывают с различными брендами вяленого мяса, в частности с уткой и сладким картофелем. Однако, в основном, с этими заболеваниями связывают продукты с курицей.

Также за последние два года в США, Канаде и Австралии были зарегистрированы случаи, когда даже небольшое количество кошек заболело от лакомства в форме вяленого мяса.

"Владельцам собак рекомендуется быть очень осторожными, покупая корм для своих любимцев онлайн, и убедиться, что они покупают лакомства только на авторитетных веб-сайтах, которые придерживаются правил. Имейте в виду, что не на всех продуктах указана страна происхождения каждого использованного ингредиента", – рассказали в организации.

Благотворительная организация перечислила симптомы, на которые владельцы домашних животных должны обратить внимание после употребления лакомства. Среди них снижение аппетита, недостаток энергии, рвота, диарея и увеличение потребления алкоголя или мочеиспускания.

Если у вашей собаки наблюдаются какие-либо из этих симптомы, вам следует немедленно обратиться к ветеринару за советом.

"Ветеринар осмотрит вашего любимца и проведет анализы, чтобы установить причину болезни и определить лучший курс лечения. Всегда берите с собой упаковку лакомств, если это возможно", – объяснили они.

