Со Сретением Господним: красивые поздравления для близких

Праздник Сретения Господня принадлежит к 12 главным датам в христианском церковном календаре. Любят его и в народе, ведь он символизирует встречу зимы с весной и надежду на скорый приход тепла.

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Согласно Евангелию, Дева Мария на 40-й день после рождения Иисуса принесла его в храм. Там его встретил праведник Симеон. Он признал в младенце будущего Мессию, и тем самым выполнил свое предназначение, после чего, согласно пророчеству, мог спокойно умереть.

Традиционно в этот день принято святить воду и свечи, огонь которых будет защищать жилище от неурядиц весь следующий год. А еще с праздником поздравляют родных и близких. OBOZ.UA поможет подобрать красивые слова и картинки, чтобы отправить их тем, кого вы любите.

Нехай зустрічі доленосної тінь

У Стрітення Господнє

Впаде на кожен Божий день,

І завтра, і сьогодні.

***

Зі Стрітенням Господнім

Вітаю від душі!

Нехай всім люблячим наполегливо

Принесе щастя плоди.

І наповнить серце вірою

У світло, тепло і доброту,

Радість хай прийде — без міри,

Втілюючи в життя мрію!

Зі Стрітенням Господнім,

Віри Вам, добра, тепла,

Щастя багато і здоров'я,

Щоб любов в серцях жила.

***

У день, коли світу явлений був Спаситель

В образі малюка у мами на руках,

Ви привітання щиро прийміть

І в свято це забудьте страх.

У день побаченої днини -

Єднання Бога і Людини

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і Нові Заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Ось світле свято настало!

Прославимо Стрітення у віках,

Адже Старця Бог благословив

Тримати Немовлятко на руках!

С радостью поздравляю с праздником Сретения Господня! Пусть этот день для вас будет началом радостной, светлой и чистой жизни. Пусть ваш дом наполнится счастьем и любовью.

***

В день Сретения Господня хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасимых сил, благодарения Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

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Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

В праздник Сретения Господня от души желаю добра и настоящих чудес в жизни, достатка и отрады, здоровья и терпения, невероятной радости. Желаю с открытым сердцем встречать новый день и проживать его с верой, любовью, миром и счастьем!

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Искренне поздравляю вас с Праздником Сретения Господня! Желаю, чтобы в вашей жизни состоялась знаменательная встреча с Божьим Словом, Правдой, Любовью. Пусть этот большой праздник приблизит нашу победу! С нами Бог и Украина!

В день Сретения Господня хочу отправить вам добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизнь! Уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неистощимых сил. Пусть Бог всегда охраняет вас от бед!

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Поздравляю с великим праздником — Сретеньем Господним. В день великих встреч, когда встречаются Ветхий и Новый Заветы, старец Симеон с младенцем Иисусом, а зима с весной, хочу пожелать вам веры в будущее, в любовь, в торжество справедливости.

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