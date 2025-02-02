Со Сретением Господним: красивые поздравления для близких
Праздник Сретения Господня принадлежит к 12 главным датам в христианском церковном календаре. Любят его и в народе, ведь он символизирует встречу зимы с весной и надежду на скорый приход тепла.
Согласно Евангелию, Дева Мария на 40-й день после рождения Иисуса принесла его в храм. Там его встретил праведник Симеон. Он признал в младенце будущего Мессию, и тем самым выполнил свое предназначение, после чего, согласно пророчеству, мог спокойно умереть.
Традиционно в этот день принято святить воду и свечи, огонь которых будет защищать жилище от неурядиц весь следующий год. А еще с праздником поздравляют родных и близких. OBOZ.UA поможет подобрать красивые слова и картинки, чтобы отправить их тем, кого вы любите.
Нехай зустрічі доленосної тінь
У Стрітення Господнє
Впаде на кожен Божий день,
І завтра, і сьогодні.
***
Зі Стрітенням Господнім
Вітаю від душі!
Нехай всім люблячим наполегливо
Принесе щастя плоди.
І наповнить серце вірою
У світло, тепло і доброту,
Радість хай прийде — без міри,
Втілюючи в життя мрію!
Зі Стрітенням Господнім,
Віри Вам, добра, тепла,
Щастя багато і здоров'я,
Щоб любов в серцях жила.
***
У день, коли світу явлений був Спаситель
В образі малюка у мами на руках,
Ви привітання щиро прийміть
І в свято це забудьте страх.
У день побаченої днини -
Єднання Бога і Людини
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і Нові Заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
***
Ось світле свято настало!
Прославимо Стрітення у віках,
Адже Старця Бог благословив
Тримати Немовлятко на руках!
С радостью поздравляю с праздником Сретения Господня! Пусть этот день для вас будет началом радостной, светлой и чистой жизни. Пусть ваш дом наполнится счастьем и любовью.
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В день Сретения Господня хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасимых сил, благодарения Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.
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Сретение Господне – важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.
В праздник Сретения Господня от души желаю добра и настоящих чудес в жизни, достатка и отрады, здоровья и терпения, невероятной радости. Желаю с открытым сердцем встречать новый день и проживать его с верой, любовью, миром и счастьем!
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Искренне поздравляю вас с Праздником Сретения Господня! Желаю, чтобы в вашей жизни состоялась знаменательная встреча с Божьим Словом, Правдой, Любовью. Пусть этот большой праздник приблизит нашу победу! С нами Бог и Украина!
В день Сретения Господня хочу отправить вам добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизнь! Уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неистощимых сил. Пусть Бог всегда охраняет вас от бед!
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Поздравляю с великим праздником — Сретеньем Господним. В день великих встреч, когда встречаются Ветхий и Новый Заветы, старец Симеон с младенцем Иисусом, а зима с весной, хочу пожелать вам веры в будущее, в любовь, в торжество справедливости.
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