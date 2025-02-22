Снова похолодание, кое-где до -23 градусов: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

В Украине в воскресенье 23 февраля ожидается сильное похолодание, местами температура упадет до -23°С. Осадки маловероятны, только в восточных областях возможен слабый снег.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В течение дня ожидается небольшая облачность.

Ночь обещает быть морозной от -13 до -18 градусов, а в северных регионах местами столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Чуть теплее будет на западе и в Крыму, где прогнозируется -8…-13 градусов. Днем в большинстве областей температура удержится от -1 до -6 градусов мороза, а на западе возможен даже незначительный плюс - до +5 градусов.

В Киевской области также будет холодно. Ночью температура снизится до -13-18 градусов, местами возможны -21. Днем ожидается от -1 до -6 градусов мороза, а в Киеве – около -1…-3.

На дорогах кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что погода в Украине в последние дни февраля может значительно измениться – морозы отступят и наступит весеннее потепление. В то же время на дорогах еще будет гололедица, а на крышах сосульки.

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