Сметают за минуты: в Украине снова ажиотаж на куличи от 'Рошен'. Фото, відео

В столице уже второй год подряд наблюдается ажиотаж вокруг пасхального ку лича от компании "Рошен". Чем же он вызван, остается непонятным, но в соцсетях появляется все больше и больше сообщений об очередях возле фирменных рошеновских магазинов, которые собираются еще до открытия.

И после открытия очереди за пасхальными куличами остаются на улицах. Причем товар раскупают за считанные минуты после появления на полках, а когда подвозят новые партии, их разбирают прямо с тележек.

И этому есть немало фото- и видеодоказательств.

На рекламную кампанию производителя это не похоже, тем более, что рошеневская пасхальная сладость по своей цене входит в класс "Премиум". А именно – кулич весом 520 граммов стоит около 300 гривен (в Киеве). Но несмотря на немалую цену, спрос на продукцию кондитерской корпорации только растет.

Если обратить внимание на сообщения людей в соцсетях, покупатели ценят свежую выпечку из фирменных магазинов, потому что она отличается от массовых предложений в супермаркетах качеством ингредиентов и вкусом.

Сеть ROSHEN имеет всего сотню фирменных магазинов по всей Украине, причем большинство из них – 40 – расположены в Киеве. А для тех, кто не хочет стоять в очереди, столичные супермаркеты предлагают свой выбор пасхальной выпечки.

В столице цены на куличи стартуют от 35 грн за 100 граммов. Так, в "Сильпо" стограммовая паска стоит всего 40 грн, в "Novus" и "Эпицентре" – на две гривны дороже.

В премиальном сегменте, кроме рошеновской, люди рекомендуют куличи БКК – 500 граммов также стоит около 310 грн. В "Велмарте" предлагают "классическую паску" весом 150 граммов за 46 грн, а "Киевхлеб" продает праздничное лакомство весом 300 граммов за 103 грн.

Но из всех перечисленных только за пасками "Рошен" почему-то выстроятся очереди.

