'Смешнее всего было это читать в российском мессенджере': Сюмар прокомментировала новую атаку на Порошенко из-за языка

Анонимные телеграмм-каналы продолжают кампанию по дискредитации бывшего президента Петра Порошенко и парламентской оппозиции. 27 октября, в День украинской письменности и языка "ТГ-помойки" разгоняли материалы по очернению лидера оппозиции. Главный тезис: "пиарится на языке, хотя сам был русскоязычным"

Об этом написала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в соцсети Facebook.

Поводом для массовой "черной атаки" стало поздравление Петра Порошенко с Днем украинского языка, отметила Сюмар.

Она напомнила, что именно при каденции Порошенко украинский язык получил защиту на государственном уровне, тогда как бизнес-интересы нынешней власти базировались на создании русскоязычного продукта.

"Именно при его президентстве были приняты те законы, которые реально изменили ситуацию с языком, информационным и культурным пространством в Украине – запрет российского кино, квоты на украинский язык на телевидении, квоты украиноязычных песен на радио, и, наконец, закон о языке. Да, пророссийское лобби тогда много делало, чтобы помешать принятию этих законов, но они были приняты и подписаны президентом", – напомнила Сюмар.

"Это о том, как можно искажать историю и реальность, если есть заказ уничтожать оппозицию. Потому что точно Петр Порошенко – это пример эволюции и изменения отношения к языковой теме в украинской политике, который никогда не скрывал, что был русскоязычным, но изменил эту позицию кардинально после начала войны в 2014", – подчеркнула народный депутат.

"В это время "Квартал 95" не только снимал все свои передачи на русском языке, но и снимал кино и сериалы на территории россии с российскими актерами и на русском языке... Но об этом "СМИ забыли", – заметила депутат.

"Самое смешное было вот эти "новости" читать на русском языке в российском мессенджере на четвертом году полномасштабной войны России против Украины. Кстати, российский мессенджер ВКонтакте, невероятно в то время популярный, Порошенко не побоялся закрыть решением СНБО", – напомнила Виктория Сюмар.