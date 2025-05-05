Служил в 'Азове' и пережил ракетный удар: перестало биться сердце ультраса 'Динамо' Даниэля 'Француза' Ковальчука. Фото

В Украине умер известный военный, который защищал наше государство от российских оккупационных войск с 2014 года, Даниэль Ковальчук с позывным "Француз". Его сердце перестало биться 3 мая 2025 года в Киеве.

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О смерти военнослужащего сообщил военный с позывным "Кидур" в Instagram. "Француз" служил в подразделении Морана и прошел насыщенный боевой путь.

"Вечером 3 мая 2025 года остановилось сердце нашего боевого друга "Француза". Светлый, порядочный и надежный человек, к сожалению, ушел из жизни. Для нашей группы Морана это большая потеря! Нам очень обидно и больно. Соболезнуем родным и близким. Даниэль Ковальчук "Француз" прошел очень насыщенный боевых путь в своей жизни, множество ужасных ситуаций. Настоящий воин с несокрушимым духом. Пример для молодежи и взрослых. Историческое имя, исторический позывной", – сказано в сообщении.

О потере также сообщили в футбольном клубе "Динамо Киев", болельщиком которого был Даниэль. Он был активным участником фанатской трибуны "Динамо" с 2012 года.

Отмечается, что Ковальчук с 2014 года присоединился к рядам "Азова", участвовал в Широкинской операции. Позже учил людей работать с оружием, был одним из основателей проекта "Civil Safety Academy".

"Когда началось полномасштабное вторжение, входил в подразделение, состоявшее преимущественно из фанатов "Динамо", имел серьезное ранение, а после лечения и восстановления переквалифицировался, овладев новой важной отраслью – FPV", – говорится в заявлении клуба.

На Instagram-странице сообщества ультрасов "Динамо" "kategorie_d.kyiv" рассказали, что "Француз" получил сложные ранения ног 20 марта 2022 года, когда российская ракета попала в ТРЦ "Ретровиль" в Киеве.

"Меньше чем за год "Француз" восстановился после ранения и вместе с побратимами создал подразделение Морана. "Француз" полностью отдавался своей работе и уже за короткое время качественно освоил новую для себя отрасль FPV. Ребята работали на Бахмутском и Авдеевском направлении. "Морана" уничтожила очень много россиян и их техники", – рассказали в сообществе.

Сердце бойца перестало биться именно в Киеве, причину смерти сейчас не разглашают.

"Пройдя штурмы 2015-го, пережив ракету 22-го, отвоевав 23-25 год, обойдя многочисленные дроны и снаряды – сердце не выдержало именно в Киеве. Даня "Француз" – человек с большой буквы, поэт и воин. Покойся с миром, брат. Мы продолжим твое дело!" – добавили фанаты "Динамо".

Как сообщал OBOZ.UA, на войне за независимость Украины свою жизнь отдал доброволец из Финляндии, 20-летний военный из города Турку. Он стал на защиту нашей страны несколько месяцев назад.

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