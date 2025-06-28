Служил оператором БПЛА: на Донбассе погиб младший сержант Александр Мизин из Белой Церкви. Фото
26 июня на войне против российских оккупантов погиб 25-летний Александр Мизин из Белой Церкви Киевской области. Герой служил в 12-й бригаде оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого Национальной гвардии Украины.
Трагическую новость подтвердил на своей странице в Facebook военный капеллан Николай Гопайнич. Он поделился фотографией молодого защитника и известной ему информацией.
Мизин Александр Евгеньевич родился 12 декабря 1999 года.
Он был младшим сержантом, внешним пилотом (оператором) беспилотник летательных аппаратов батальона спецназначения в/ч 3057 НГУ.
Боец погиб 26 июня 2025 года вблизи села Катериновка Краматорского района Донецкой области, в зоне, где российским захватчикам в последние дни удалось достичь продвижения.
Как писал OBOZ.UA:
– 13 июня 2025 года на поле боя во время выполнения боевого задания пал воин ВСУ, наводчик зенитной ракетно-артиллерийской батареи Александр Гулак. Уроженец Полтавской области посвятил военной службе немало лет, он защищал страну еще в 2014 году.
– 19 июня на Сумском направлении погиб военный из Фастова Киевской области Вадим Денисюк. Он служил на должности наводчика-оператора в разведывательном отделении.
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