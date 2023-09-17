"Случайных людей в рядах ГСЧС нет": Клименко отметил подвиг украинских спасателей во время войны

В День спасателя, который отмечается в Украине 17 сентября, министр внутренних дел Игорь Клименко поздравил наших героев без оружия. Он сообщил, что чрезвычайники с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, спасли более 11 600 человек.

"Смелые спасать жизнь. Каждый день и ежеминутно, без колебаний", – написал глава МВД на своей странице в Facebook. Он поделился видео, которое демонстрирует объем работы, проделанной нашими спасателями (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Клименко подчеркнул: "Случайных людей в рядах ГСЧС нет, ведь это призвание и выбор каждого, кто готов прийти на помощь оказавшимся в беде людям".

Видео дня

Среди более чем 11 600 человек, спасенных сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям:

– 5357 достали из-под завалов разрушенных врагом построек;

– 3009 спасено из бытовых пожаров;

– 2112 – на объектах горной отрасли;

– 564 – в горах;

– 476 – на водоемах;

– 141 – при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Сложный и рискованный путь объединяет людей героическими поступками и противостояниями. И у каждого успешно преодоленного вызова самая ценная награда – сохраненные жизни", – отметил министр.

Он поблагодарил чрезвычайников за тысячи спасенных судеб и за безопасность, которую они возвращают людям.

"С Днем спасателя! Слава нашим героям без оружия!" – написал Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, с профессиональным праздником украинских спасателей поздравил также президент Владимир Зеленский. Он поделился трогательным видео и отметил, что представители этой мужественной профессии каждый день спасают наших граждан в условиях полномасштабного российского вторжения.

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