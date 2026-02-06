'Слово предателя оказалось ничего не стоит': подстреленный в Москве ГРУшник Алексеев от имени РФ вел переговоры с защитниками Мариуполя. Документ

Подстреленный в Москве генерал-лейтенант ГРУ Владимир Алексеев был ключевым представителем России на переговорах с защитниками Мариуполя во время выхода гарнизона из "Азовстали" в мае 2022 года. Именно он от имени РФ гарантировал украинским военным безопасность и надлежащее обращение в плену.

Все обещания были нарушены, что подтвердили массовые факты пыток и отсутствия медицинской помощи. Об этом сообщил командир бригады "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") в Facebook.

Владимир Алексеев, первый заместитель начальника ГРУ Генштаба РФ, был старшим российским представителем на переговорах в Мариуполе в мае 2022 года. Его подпись стояла под документом, в котором Россия обязывалась соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных и гарантировала нормальные условия содержания украинских защитников.

По словам Прокопенко, украинская сторона тогда проявила гуманность и передала Алексееву трех российских военнопленных, которым оказывали медицинскую помощь, обеспечивали едой и водой. В то же время после выхода из "Азовстали" обещания российского генерала были проигнорированы.

Командир "Азова" отметил, что регулярные пытки украинских пленных, отсутствие лечения и системный голод стали прямым доказательством того, что "слово офицера" Алексеева не имело никакой ценности. Отдельно подчеркивается, что генерал-лейтенант является уроженцем Винницкой области, но воевал против Украины.

По данным ГУР МО, Алексеев был причастен к подготовке разведданных для ракетных ударов по гражданским объектам Украины, а также к организации псевдореферендума в Херсонской области. Даже если он выживет после покушения в Москве, отмечает Прокопенко, безнаказанности больше не будет.

"Ни один военный преступник не будет чувствовать себя в безопасности – ни в России, ни за ее пределами. Возмездие найдет каждого", – подытожил командир "Азова".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 6 февраля, в Москве неизвестный стрелял в российского генерала Владимира Алексеева. Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) госпитализирован с несколькими пулевыми ранениями, он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Предателя, который совершал военные преступления в Сирии и Украине, породила украинская земля: Алексеев родился и вырос в селе Голодьки Винницкой области.

