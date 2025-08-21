Скоро должен был праздновать день рождения: в больнице умер Герой с Черниговщины. Фото

Война, развязанная Россией, унесла жизнь еще одного украинского защитника. От ранений, полученных на фронте, умер Николай Надточий из Черниговской области. Он совсем немного не дожил до своего дня рождения.

Мужчине было 47 лет, у него остались жена, сын и дочь. Об этом сообщили на странице Сосницкой общины в Facebook.

Николай Надточий был родом из села Рудня в Сосницком районе Черниговской области. Родился мужчина 28 августа 1977 года. Окончил местную школу, учился в Сосницком профессиональном аграрном лицее.

В 1995-1997 годах проходил срочную службу.

29 декабря 2022 Николай был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, служил в звании рядового.

На фронте воин получил ранение. После этого он длительное время проходил лечение, но, к сожалению, умер в больнице.

Прощание с Героем состоялось 20 августа возле дома защитника в селе Рудня. В этот день в Сосницкой громаде был объявлен День траура.

"Вся Сосницкая громада выражает соболезнования семье и всем родным военного", – сказано в сообщении.

