Скончался народный депутат Украины VIII созыва, доктор исторических наук. Фото

Скончался народный депутат Украины VIII созыва, доктор исторических наук Николай Фролов. Политик ушел из жизни накануне, 27 июня.

Видео дня

Ему выразили благодарность за многолетнюю государственную, научную и образовательную деятельность, а также соболезнования родным и близким. О смерти Николая Фролова сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

В Верховной Раде Украины Николай Фролов занимал должность заместителя председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

На протяжении своей профессиональной карьеры он возглавлял Запорожский областной институт последипломного педагогического образования и Запорожский национальный университет. Также работал заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

В Верховной Раде Украины выразили искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Николая Фролова, почтив его память.

Недавно произошел чрезвычайный инцидент. Командира 154-й ОМБр полковника Владимира Кононникова нашли мертвым.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне погиб военнослужащий из Кировоградской области Андрей Ситниченко. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!