УкраїнськаУКР
русскийРУС

Сколько яиц нужно для пышного и вкусного бисквита: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,0 т.
Рецепт бисквита

Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных десертов, а также тортов. Для того, чтобы бисквит был удачным и высоким, кулинары советуют брать не меньше, чем четыре яйца для теста. 

Видео дня
Вкусный и пышный бисквит

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного бисквита, который очень просто и легко готовится.

Рецепт бисквита

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 125 г сахара
  • 125 г муки
  • 25 г сливочного масла

Для крема:

  • 200 г крем-сыра
  • 300 г сливок 33-36%
  • 60 г сахарной пудры
  • ванильный ароматизатор
  • сок половины лайма/лимона
  • клубника 8-10 шт.

Способ приготовления:

1. Разогреваем духовку до 180С и подготавливаем кастрюлю с водой для паровой бани. Вбейте в миску яйца, высыпьте сахар, взбейте венчиком. Поставьте на кастрюлю миску и продолжайте взбивать 5-7 минут (дно не должно касаться воды). Смесь должна быть густой консистенции.

Как приготовить идеальное тесто

2. Просеивая, порционно вводим муку, осторожно вмешиваем ее лопаткой в яичную массу. Добавляем растопленное сливочное масло, осторожно вмешиваем в тесто.

Готовое тесто для бисквита

3. Форму для выпекания (диаметр 20 см) хорошо смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Переливаем тесто в форму и отправляем в разогретую духовку на 20 минут.

Готовый бисквит

4. Готовый бисквит достаем из формы и охлаждаем на решетке. После делим пополам.

Что приготовить из бисквита

5. Для крема: к крем-сыру добавляем сахарную пудру, ванильный ароматизатор, сок лайма/лимона и все хорошо перемешиваем. Очень холодные, жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и вводим в творожную массу.

Крем для торта

Украсить торт можно любыми ягодами, фруктами!

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: