Сколько яиц нужно для пышного и вкусного бисквита: самый простой рецепт
Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных десертов, а также тортов. Для того, чтобы бисквит был удачным и высоким, кулинары советуют брать не меньше, чем четыре яйца для теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного бисквита, который очень просто и легко готовится.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 125 г сахара
- 125 г муки
- 25 г сливочного масла
Для крема:
- 200 г крем-сыра
- 300 г сливок 33-36%
- 60 г сахарной пудры
- ванильный ароматизатор
- сок половины лайма/лимона
- клубника 8-10 шт.
Способ приготовления:
1. Разогреваем духовку до 180С и подготавливаем кастрюлю с водой для паровой бани. Вбейте в миску яйца, высыпьте сахар, взбейте венчиком. Поставьте на кастрюлю миску и продолжайте взбивать 5-7 минут (дно не должно касаться воды). Смесь должна быть густой консистенции.
2. Просеивая, порционно вводим муку, осторожно вмешиваем ее лопаткой в яичную массу. Добавляем растопленное сливочное масло, осторожно вмешиваем в тесто.
3. Форму для выпекания (диаметр 20 см) хорошо смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Переливаем тесто в форму и отправляем в разогретую духовку на 20 минут.
4. Готовый бисквит достаем из формы и охлаждаем на решетке. После делим пополам.
5. Для крема: к крем-сыру добавляем сахарную пудру, ванильный ароматизатор, сок лайма/лимона и все хорошо перемешиваем. Очень холодные, жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и вводим в творожную массу.
Украсить торт можно любыми ягодами, фруктами!
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